Emirates Airlines apre le selezioni per piloti esperti

EMIRATES, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, apre le selezioni per piloti esperti, offrendo posizioni per Primi Ufficiali (Type Rated e Non-Type Rated) e Capitani Direct Entry. A tal proposito la compagnia organizzerà dei roadshow a Bergamo (Hotel Radisson Blu, Bergamo ChorusLife) giovedì 10 aprile e venerdì 11 aprile; Bologna (Hotel Aemilia, Bologna Centro) sabato 12 aprile e domenica 13 aprile; Roma (Sofitel Roma Villa Borghese) martedì 15 aprile e mercoledì 16 aprile. L’anno scorso Emirates ha annunciato cambiamenti significativi ed entusiasmanti nel processo di reclutamento dei piloti, tra cui stipendi più alti e nuovi ruoli. Le sessioni informative programmate per il mese di aprile forniranno una panoramica esaustiva in merito al processo di selezione, ai percorsi di formazione, ai benefit aziendali e rappresenteranno un’opportunità di interazione diretta con i piloti in servizio presso Emirates. La partecipazione alle sessioni informative è subordinata alla registrazione attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito web ufficiale: https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/

Con una rete di oltre 148 destinazioni, i piloti di Emirates hanno l’opportunità unica di lavorare con un gruppo multiculturale ed esplorare il mondo ai comandi di una flotta moderna e avanzata. La compagnia sta rinnovando 191 aeromobili, tra Airbus A380 e Boeing 777, garantendo standard elevati di comfort e tecnologia. Oltre a un ambiente di lavoro d’eccellenza, Emirates offre ai suoi piloti, e alle loro famiglie, un pacchetto di benefit altamente competitivo e anche per lo stile di vita unico che questo lavoro comporta. Tra questi, uno stipendio esentasse, 42 giorni di ferie annuali con biglietti inclusi per sé e i familiari, alloggi forniti dalla compagnia in comunità esclusive, indennità per l’istruzione dei figli, assicurazione sanitaria, dentistica e sulla vita, oltre a vantaggi di viaggio a tariffe agevolate per familiari e amici.

Emirates offre ai nuovi piloti un programma interno di formazione all’avanguardia, progettato per sviluppare competenze solide e garantire un’integrazione efficace nel ruolo. I candidati selezionati completeranno il percorso di addestramento presso le strutture di formazione all’avanguardia della compagnia a Dubai, che attualmente ospitano dieci simulatori di volo. Inoltre, Emirates inaugurerà prossimamente un nuovo e sofisticato centro di addestramento, frutto di un investimento da 135 milioni di dollari che si estende su 5.8824 metri quadrati. La struttura sarà dotata di sei simulatori di volo di ultima generazione dedicati agli aeromobili A350 e 777X, rafforzando ulteriormente l’impegno della compagnia nell’eccellenza formativa.

Con quasi 200 piloti in servizio, gli italiani si classificano all’ottavo posto tra le oltre 113 nazionalità rappresentate nella compagnia aerea. Un primato che si estende anche al personale di bordo: sono oltre 700 gli assistenti di volo di nazionalità italiana che contribuiscono all’eccellenza del servizio a bordo, posizionando il Paese nella Top Ten per numero di dipendenti. Questi dati confermano non solo l’importanza strategica dell’Italia per Emirates, ma anche il valore dei professionisti italiani nel settore aeronautico.

Vittorio Bellagamba