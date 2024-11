La fintech Tot cerca figure specializzate

TOT, LA FINTECH guidata da Doris Messina e Bruno Reggiani, cresce al ritmo di 3 volte anno su anno, merito di una strategia che guarda ai bisogni delle imprese e che per il 2025 ha come obiettivo la definitiva affermazione nel panorama italiano. Lo sviluppo è accompagnato anche da un piano di assunzioni. Tra le nuove posizioni che verranno aperte entro la fine del 2024 e nel 2025 vi sono sviluppatori tech, marketing specialist, customer success manager e product manager. Per ulteriori informazioni gli interessati possono visitare il sito internet tot.money. Le performace di crescita di Tot viaggiano ad un ritmo del +200% di anno in anno la piattaforma 100% italiana di banking e amministrazione aziendale per imprese, è stata recentemente premiata da Mastercard come migliore Fintech italiana. L’azienda, infatti, si appresta a chiudere il 2024 con un fatturato 3 volte superiore rispetto al 2023. Tot viene lanciata ad inizio 2023 per semplificare la gestione amministrativa e finanziaria delle imprese, creando efficienza attraverso un percorso totalmente digitale.

"La nostra missione è quella di ridefinire il modo in cui le aziende amministrano le proprie finanze, offrendo un’esperienza di gestione end-to-end intuitiva e collaborativa – spiega Doris Messina (nella foto sinistra), ceo dell’azienda, che ad oggi vanta più di 5.000 clienti in tutta Italia, e con un passato da executive nel settore bancario. Secondo i benchmark di ChartMogul, la società che traccia i risultati a livello internazionale sulle società Saas, Tot si colloca nel primo quartile in termini di velocità di crescita rispetto ai suoi competitor oltreoceano, dimostrando una capacità di sviluppo mese su mese che raggiunge anche il 10%. "Tot vanta una community di oltre 1.000 imprenditori e beta tester impegnati a validare le migliori soluzioni per le imprese e il rilascio di nuove funzionalità e questo ne fa una fintech in cui la co-creazione e il rapporto con i clienti è la base per l’evoluzione. Ciò ha portato Tot ad essere la prima realtà innovativa nata in Italia e pensata proprio per l’impresa italiana offrendo in un’unica soluzione sistemi di pagamento essenziali per le imprese come F24, RiBa, SDD, PagoPA e bonifici istantanei inclusi nel conto business", prosegue Doris Messina.

"Grazie a partnership con player di primaria importanza, come Banca Sella, Visa, Mastercard e Adyen (dal cui accordo sono nate le carte di debito aziendali) offriamo agli utenti molto più di un’esperienza di banking, sempre conforme alle normative vigenti e con capitali tutelati fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario per la tutela dei depositi – commenta Bruno Reggiani (nella foto destra), co-founder e coo dell’azienda.