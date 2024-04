Gruppo Sailpost rafforza il team con 70 assunzioni

IL GRUPPO SAILPOST, società leader nel mercato postale privato italiano, può guardare con grande ottimismo al nuovo anno grazie a un 2023 chiuso in crescita, a conferma di un percorso di sviluppo e investimenti ormai consolidato su tutto il territorio nazionale. Il bilancio consolidato del Gruppo si attesta sui 70 milioni di euro (+8% rispetto al 2022), con un Ebitda in forte rialzo: oltre 6 milioni e mezzo, +35% sull’anno precedente. Confermato anche l’importante portafoglio relativo alle gare vinte, che vale oltre 100 milioni di euro. "Il mondo della logistica sta vivendo un momento un po’ particolare, con la spinta derivante dal e-commerce in calo dopo gli anni della pandemia, e siamo quindi ancor più orgogliosi dei risultati raggiunti, in cui siamo stati bravi a ottimizzare nel migliore dei modi le sinergie derivanti dalle varie anime del nostro Gruppo, come dimostra la crescita del nostro margine operativo – afferma il presidente Valterio Castelli (nella foto a destra) – Per il 2024 puntiamo a un aumento di fatturato del 30%, grazie in particolar modo a tante gare vinte, per le quali stiamo partendo con le attività proprio in questi mesi. Tra i focus dell’anno ci sono poi il presidio di nuove aree di mercato afferenti ai mondi dell’intermodale e delle spedizioni via mare, mentre con la nostra business unit Linehaul abbiamo iniziato l’espansione sui mercati internazionali, in particolare in Francia, Spagna, Germania e Inghilterra".

Obiettivi ambiziosi per un Gruppo che continua a puntare sui giovani: quasi il 50% dei nuovi assunti nel 2023 sono infatti under 30. Nell’ultimo biennio comprendendo tutte le sigle del Gruppo sono state assunte 67 nuovi addetti. La media degli assunti totali è di 32 anni, quindi molto giovani. Il programma di assunzioni proseguirà anche nel corso del 2024, considerando l’importante crescita che il Gruppo prevede di avere e l’obiettivo è assumere 70 nuovi dipendenti, quindi un numero maggiore rispetto agli ultimi due anni messi insieme, le figure professionali richieste sono: sviluppatori software, tecnici per cyber Security, data scientist, commerciali in ambito logistico, operatori di monitoraggio delle "corse" legate alla business unit linehaul, ingegneri gestionali e personale per l’operativo postale. Gli interessati potranno visitare la pagina del sito internet aziendale https://www.sailpost.it/lavora-con-noi/

Tra i principali punti di forza, Sailpost vanta una fitta rete di agenzie con più di 140 filiali e ulteriori 590 punti, tra sportelli e strutture operative periferiche. Una struttura che consente di offrire ad aziende e privati un servizio completo per tutta la filiera postale-logistica, grazie anche al Corriere Nazionale HR Parcel e a Linehaul.

Vittorio Bellagamba