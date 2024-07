Arriva Italia cerca 150 nuovi autisti in sette province

ARRIVA ITALIA, tra i primi operatori nel settore del trasporto pubblico locale su gomma, è alla ricerca di 150 autisti di autobus nelle città e province di Brescia, Bergamo, Lecco, Como, Cremona, Torino e Aosta. Gli autisti, a seconda del territorio, opereranno sul trasporto locale in tratte sia urbane sia extraurbane. Arriva è alla costante ricerca di personale che possa ricoprire il ruolo di autista, una figura importante, garante della connessione sociale e punto di riferimento per coloro che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere lavoro, scuola o servizi essenziali. Requisiti fondamentali per la candidatura sono il possesso della patente D o della patente D+E e della Cqc per trasporto di persone. Per chi non è in possesso, Arriva provvederà al percorso di formazione per il raggiungimento sia della patente sia della Cqc. L’azienda organizza infatti periodicamente – in collaborazione con Enaip Lombardia – delle specifiche Academy, ovvero programmi di formazione gratuita promossi per formare e inserire nell’organico nuovi autisti. L’Academy prevede circa 320 ore di lezione distribuite su 20 settimane. L’obiettivo è formare più di 100 persone entro fine 2024.

Il percorso prevede l’assunzione part time per tutta la durata del corso formativo, convertita in un’assunzione full time una volta ottenute le qualifiche.

Arriva Italia è in prima linea per promuovere la mobilità sostenibile, una sfida prioritaria e non più rimandabile. Un trasporto pubblico sostenibile è, infatti, fondamentale per ridurre le emissioni di gas serra e per migliorare la qualità dell’aria. Oltre ad avere, quindi, un impatto ambientale, ha sicuramente anche un impatto sociale sulle comunità. Di recente il Gruppo Arriva ha annunciato anche il completamento della sua acquisizione da parte di I Squared Capital, un fondo indipendente specializzato nella gestione di investimenti infrastrutturali a livello globale. L’acquisizione riguarda tutte le attività di Arriva negli 11 Paesi in cui è presente.

Mike Cooper, il ceo del Gruppo Arriva (nella foto a sinistra), ha accolto con favore l’annuncio e ha dichiarato: "Il completamento di questa transazione segna una tappa importante e un nuovo emozionante capitolo per Arriva. È un’opportunità per Arriva di rinnovare il nostro impegno a collaborare con le amministrazioni locali per fornire servizi di trasporto essenziali e costruire un futuro più sostenibile per i colleghi, i clienti e le comunità che serviamo. Con il supporto di I Squared, e grazie alla sua consolidata esperienza nel settore delle infrastrutture, sono fiducioso che manterremo questo impegno a beneficio dei milioni di persone che utilizzano i servizi di Arriva".