Ambiente di lavoro:. Chiesi prima italiana tra le 25 top al mondo

LA FARMACEUTICA Chiesi è stata nominata come una delle 25 aziende ‘World’s Best Workplaces’ nel 2024, classifica redatta annualmente da Great Place To Work e Fortune. È la volta che un’azienda italiana entra nella top 25 dei migliori ambienti di lavoro al mondo. Analizzando nel dettaglio il ranking emerge come il 56% delle top 25 organizzazioni leader a livello mondiale per l’ambiente di lavoro, più di una su due, abbia la sede centrale negli Usa; tra le altre nazioni seguono la Germania (16%) con 4 realtà premiate, Regno Unito e Irlanda (8%) con due, Francia, Italia e Liechtenstein (4%) con un’azienda a testa. Il gradino più alto del podio è conquistato da DHL Express, realtà tedesca che trasporta documenti e merci in modo affidabile e puntuale in oltre 220 paesi, gestendo una grande rete globale di corrieri espresso. Completano il podio Hilton, azienda leader globale nel settore dell’ospitalità con un portafoglio di 22 marchi che comprende quasi 7.300 proprietà e più di 1,1 milioni di camere, situate in 123 paesi e AbbVie, azienda biofarmaceutica globale.

I 25 migliori ambienti di lavoro al mondo si contraddistinguono per un elevato livello di fiducia dei collaboratori nei confronti della leadership aziendale. Ciò ha un riflesso diretto sulla capacità delle persone di partecipare in maniera diretta ai processi d’innovazione interni ad un’organizzazione: quando i collaboratori dichiarano di avere fiducia nella leadership, hanno 4 volte più probabilità di partecipare in modo significativo allo sviluppo dell’innovazione all’interno dell’azienda. Un altro aspetto che caratterizza i World’s Best Workplaces riguarda l’equità nel processo di promozione dei collaboratori: sono 3 su 4 i dipendenti dei 25 migliori ambienti di lavoro al mondo che dichiarano che gli avanzamenti di ruolo sono stati assegnati in modo equo.

"Siamo estremamente orgogliosi di essere l’unica azienda farmaceutica europea a figurare nella classifica World’s Best Workplaces – ha commentato Giuseppe Accogli (nella foto in basso), ceo del Gruppo Chiesi – Far parte di una lista così esclusiva a livello globale, comprendente soltanto 25 aziende, è fonte di grande motivazione per continuare a migliorare". Il Gruppo Chiesi ha il proprio quartier generale a Parma e conta 31 filiali commerciali nel mondo. Oltre 7mila le persone impiegate, il 56% delle quali sono donne. Più di 1.300 collaboratori sono dedicati alle attività di Ricerca & Sviluppo.

Giada Sancini