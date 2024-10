Amajor è alla ricerca di professionisti Hr

LA AMAJOR, Hr Company della provincia di Padova, è alla ricerca di figure strategiche: hunter area selezioni, commerciali e formatori da integrare nel proprio organico. Un’attività che testimonia la crescita dell’azienda che dal 2017 si occupa di analisi e consulenza Hr, clima aziendale, analisi del potenziale delle persone e dei gruppi, oltre all’evoluzione delle dinamiche organizzative e formazione del personale manageriale. Amajor negli anni è passata da 5 a 30 professionisti, collabora ad oggi con 120 realtà del Nord Italia e conta una crescita di fatturato del +45% di anno in anno. "Amajor è in continua crescita, merito non solo della professionalità del nostro team, ma soprattutto grazie al riconoscimento ricevuto dalle aziende del territorio, che hanno compreso che c’è qualcosa di nuovo nel panorama della consulenza che è mosso da una sincera passione per le persone" afferma Eros Peronato, ceo & head of passion di Amajor.

Al fine di perseguire la propria attività di supporto alle aziende in termini di organizzazione, espansione, selezione e ricerca del personale, Amajor seleziona sul territorio di Noventa Padovana. Per quanto riguarda la figura di hunter per l’area selezioni si tratta di una persona che ha sviluppato competenze di ricerca e selezione per diversi ruoli di un’organizzazione aziendale, dal top al middle management e ha la capacità di attivare, incentivare e gestire collaborazioni ed eventuali partnership con gli stakeholder presenti sul territorio.

La figura commerciale di Amajor è un professionista con una forte propensione alla ricerca di nuovi contatti e, proprio grazie alle sue capacità, è in grado di gestire le pubbliche relazioni che costituiscono la leva dello sviluppo del territorio. Le figure di tecnici e formatori, invece, sono persone con un background in ruoli manageriali con esperienza pluriennale nella gestione di team di lavoro e che, grazie alle proprie competenze in ambito di gestione delle risorse umane e alle proprie capacità di comprensione delle necessità strategiche e organizzative dell’azienda cliente, sono in grado di supportare il vertice nell’identificare e concretizzare progetti di crescita. Gli interessati possono inviare le proprie candidature al seguente indirizzo email: [email protected].

V. B.