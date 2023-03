Al lavoro per tenersi in forma La sfida di Healthy Virtuoso

COMBATTERE la sedentarietà dall’ufficio. Sembra un ossimoro, eppure è proprio questa la sfida lanciata da Healthy Virtuoso, piattaforma che attraverso programmi di wellbeing e logiche di engagement incentiva i lavoratori a migliorare il proprio stile di vita. Attraverso un report che analizza i progressi fatti dai dipendenti delle aziende che hanno aderito a questo piano di welfare, si evince infatti come l’attività fisica può e deve ripartire proprio dal posto di lavoro: dai 37.609 utenti attivi, tra cui il 52% nella fascia di età 20-40 e il 42% nella fascia 40-60, sono stati compiuti più di 30 miliardi di passi, in media quasi 3.000 al giorno, registrando un +14% rispetto all’anno scorso. Ma c’è di più: gli utenti iscritti alla piattaforma, dopo soli 30 giorni, passano da 3.800 a quasi 7.000 passi, con un incremento del 78%: ciò dimostra come l’azienda abbia un ruolo fondamentale nel benessere psicofisico dei propri dipendenti, sia per gli uomini, circa il 56%, che per le donne, il 43%. Uno stile di vita sano, composto da movimento e attività fisica, non è dunque circoscritto alla vita privata di ognuno, ma passa attraverso l’azienda ed è complementare alla produttività stessa: il 59% dei dipendenti dichiara di...