Intesa Sanpaolo down: app non funzionante e pensioni non accreditate

Roma, 2 dicembre 2024 – A pochi giorni dai problemi con i pagamenti elettronici legati ai danni subiti dalla rete di Worldline, ci sono nuovi problemi con i conti bancari in Italia. In questo caso, il down riguarda Intesa Sanpaolo: da stamattina app e conti online dei clienti del gruppo bancario risultano inaccessibili e stipendi e pensioni non sono stati accreditati.

Secondo i dati del portale Downdetector, che riceve segnalazioni riguardanti i malfunzionamenti di app e siti, stamattina gli avvisi riguardanti il portale della banca hanno raggiunto un picco molto alto, più elevato di quello che ha riguardato altre avarie che hanno riguardato i servizi digitali di Intesa nelle ultime settimane.

Il picco di segnalazioni sui malfunzionamenti della piattaforma Downdetector

L’app della banca risulta in down dalle 7:40 di stamattina – 2 dicembre – e non è possibile nè accedere al proprio conto, nè procedere con altro tipo di operazioni. Inoltre, alcuni clienti di Intesa non sono riusciti a ricevere lo stipendio o la pensione. In altri casi, risultano rifiutate le transazioni tramite Pos. Sembra che il malfunzionamento stia riguardando tutte le regioni italiane.

Il messaggio nell'app di homebanking di Intesa Sanpaolo

L’applicazione della banca presenta dei problemi di accesso, per cui molte persone non riescono ad entrarvi e ricevono un messaggio di "errore generico”. Altri clienti riceno un pop up sullo schermo che avvisa dell’impossibilità di “proseguire” all’interno del portale.

La banca ha assicurato di star “intervenendo per ripristinare velocemente la funzionalità”.