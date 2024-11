Il bancomat non funziona ancora: spunta legame con un tubo di gas

Roma, 29 novembre 2024 – Continuano i disservizi in tutta Italia per i pagamenti elettronici a causa del guasto improvviso che ha messo fuori uso i circuiti Bancomat, Pagobancomat e Nexi a partire dalle 11:25 di giovedì 28 novembre. Fin dalla giornata di ieri è stato chiarito dai principali circuiti che il down è stato causato da un problema tecnico della francese Worldline azienda che gestisce l’intera catena del valore dei pagamenti in Europa, occupandosi dell’elaborazione delle emissioni e dell’accettazione di quelli elettronici. Al momento, tuttavia, i bancomat non funzionano e non sono stati forniti dettagli su quando il problema sarà risolto e i servizi torneranno alla normalità. Ma l'azienda francese ha detto che "la causa dell’interruzione è stata identificata".

Le cause del guasto

Questa mattina sono emerse ulteriori informazioni sui motivi che avrebbero determinato l’interruzione dei pagamenti. Secondo quanto comunicato da Worldline "I lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore". Nella nota, però, non vengono specificati nè il luogo dell'accaduto nè il nome dell'azienda coinvolta nel guasto. "Si prevede che i lavori di ripristino inizieranno nella giornata di oggi", avvertono. Nel frattempo, Worldline fa sapere che continua a lavorare "senza sosta per individuare soluzioni temporanee per riattivare i servizi, in attesa che venga completato il ripristino dell’infrastruttura fisica. La compagnia è in costante contatto con il fornitore di rete per monitorare i progressi dei lavori di ripristino".

Bancomat e Nexi

Nel frattempo, i principali circuiti di pagamento confermano il proseguimento dei disservizi. “Continua il costante monitoraggio sui tavoli tecnici e ha già rafforzato il presidio dei canali di assistenza ai propri Partner e alla clientela finale – fanno sapere da Nexi -. In attesa di aggiornamenti da parte di Worldline sulle tempistiche di risoluzione, Nexi informa di avere avviato un’indagine e si riserva ogni opportuna azione a tutela degli interessi della Società e dei Client”.

Anche da Bancomat, in una dichiarazione al Quotidiano Nazionale, fanno sapere che “il disservizio permane”, aggiungendo che l’azienda francese ha promesso “di fornire ulteriori aggiornamenti nel pomeriggio.”