Inizio saldi estivi: date regione per regione. E regole per acquisti sicuri

Roma, 30 giugno 2022 - Al via i saldi estivi. Con la Sicilia che fa da apripista il 1° luglio, da sabato 2 luglio scatta la corsa degli acquisti a prezzi scontati in tutte le altre Regioni d'Italia, eccezione della Provincia autonoma di Bolzano (15 luglio).

Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro – pari a 88 euro pro capite - per un valore complessivo di 3,1 miliardi di euro (nel 2019, prima della pandemia, secondo le stime degli stessi commercianti, il giro d'affari dei saldi estivi aveva superato i 3,5 miliardi di euro).

Per il corretto e sicuro acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcune regole di base sui saldi. In primis la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è a discrezionalità del negoziante a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme: in questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Anche la prova dei capi è a discrezionalità del venditore che ha, invece, l'obbligo di accettare ogni forma di pagamento, carte di credito comprese. Tutta la merce a saldo deve avere carattere stagionale o di moda. Fondamentale la trasparenza del prezzo: il negoziante ha l'obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

In relazione alla situazione sanitaria da Covid-19, non è più obbligatorio indossare la mascherina nei negozi e neanche nei camerini per provare i vestiti, ma è consigliata la disinfezione delle mani.

Le vendite promozionali hanno durate diverse a seconda delle Regioni. Ecco le date di inizio e di fine dei saldi estivi 2022:

Abruzzo: dal 2 luglio per 60 giorni,

Basilicata: dal 2 luglio al 2 settembre,

Calabria: dal 2 luglio al 30 agosto,

Campania: dal 2 luglio al 30 agosto,

Emilia-Romagna: dal 2 luglio al 31 agosto,

Friuli Venezia Giulia: al 2 luglio al 30 settembre (per 60 giorni anche non consecutivi),

Lazio: dal 2 luglio (per 6 settimane),

Liguria: dal 2 luglio al 16 agosto (per 45 giorni),

Lombardia: dal 2 luglio al 30 agosto,

Marche: dal 2 luglio per 60 giorni,

Molise: dal 2 luglio al 31 agosto (per 60 giorni),

Piemonte: dal 2 luglio (per 8 settimane),

Puglia: dal 2 luglio (per 8 settimane),

Sardegna: dal 2 luglio al 30 agosto,

Sicilia: dal 1° luglio al 15 settembre,

Toscana: dal 2 luglio (per 60 giorni),

Umbria: dal 2 luglio (per 60 giorni),

Valle d’Aosta: dal 2 luglio al 30 settembre,

Veneto: dal 2 luglio al 31 agosto,

Trento e Provincia: per 60 giorni (i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi),

Alto Adige: distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina dal 15 luglio al 12 agosto con eccezione di Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena dal 19 agosto al 16 settembre; distretto di Merano e Burgraviato dal 15 luglio al 12 agosto; distretto Valle Isarco e Alta Valle Isarco dal 15 luglio al 12 agosto; distretto Val Pusteria dal 15 luglio al 12 agosto con eccezione di Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara (dal 19 agosto al 16 settembre); distretto Val Venosta dal 15 luglio al 12 agosto con eccezione Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta dal 19 agosto al 16 settembre.