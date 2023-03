Silicon valley, l'economista: "Il sistema è fragile. Ora Fed e Bce saranno più prudenti"

Silicon Valley Bank, cause del fallimento e conseguenze. Come evitare rischi

La vicenda Silicon Valley Bank potrebbe imporre maggiore cautela alle banche centrali nella politica di rialzo dei tassi. Se ne è convinto l’economista Marco Onado, 81 anni, professore alla Bocconi, che osserva con perplessità l’ottimismo con cui Fed e Bce pensano di ribaltare la politica monetaria per contrastare l’inflazione. "Da parte delle banche centrali si è pensato troppo all’aspetto reale dell’economia piuttosto che a quello finanziario – spiega il professor Onado –. L’economia andava bene, la ripresa aveva rallentato senza provocare la recessione. Ma dopo 15 anni di droga, ovvero di denaro a tassi anche inferiori a zero, passare a un regime normale è traumatico". Marco Onado, 81 anni, economista e professore all’Università Bocconi di Milano La droga dei tassi bassi è stata un errore? "È stata la cosa che ci ha salvati evitando un disastro tipo Grande Depressione. Però se assumi droga per 15 anni, poi uscirne di colpo non è facile". Ormai è tardi? "Non so, però l’effetto immediato sarà un aumento di prudenza da parte delle banche centrali. Credo che il previsto aumento di altri 50 punti base da parte della Bce possa rientrare". Quindi Francoforte eviterà di aumentare di nuovo i tassi? "Difficile dirlo con certezza,...