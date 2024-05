Il Pil va meglio del previsto. Cala l’inflazione

L’economia italiana va meglio del previsto. Nel primo trimestre del 2024, infatti, il Pil è cresciuto dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti, chiusi a +0,1% (dato rivisto al ribasso da +0,2%) Lo ha comunicato l’Istat in base alle stime preliminari. Su base tendenziale il Pil è aumentato dello 0,6%. In particolare, nel primo trimestre del 2024 il Pil, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% in termini tendenziali.

Sempre dall’Istat arrivano buone notizie anche sul fronte dell’inflazione. Nel mese di aprile, infatti, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,9% su base annua (da +1,2% di marzo). In leggero rallentamento anche gli alimentari (+2,6% da +2,7%). Di contro, gli energetici regolamentati mostrano una decisa ripresa tendenziale (+0,8% da -13,8%), nonostante il calo congiunturale (-8,2%).