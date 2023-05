I ricavi del trimestre vicini al miliardo di euro

Brembo (in foto l’ad Daniele Schillaci) chiude il primo trimestre dell’anno con ricavi in crescita del 12,2% a 961,9 milioni. L’utile netto sale a 76,8 milioni, con un aumento del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il margine operativo lordo (Ebitda) cresce dell’11,6% a 168,3 milioni. Previsti ricavi in crescita intorno al 10%.