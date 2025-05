Nasce FS Logistix, la nuova piattaforma digitale per il trasporto merci ‘end to end’

Roma, 26 maggio 2025 – Un nuovo corso per la logistica del Gruppo FS ha preso il via oggi a Roma con la presentazione del brand ‘FS Logistix’ e della piattaforma digitale integrata per il trasporto merci ‘end to end’ fslogistix.com.

Un progetto che segna l’inizio di un ambizioso percorso di trasformazione e rilancio del trasporto merci, con una visione chiara: costruire un sistema logistico europeo sempre più integrato, sostenibile e orientato al cliente.

L’evento si è svolto a Roma, alla presenza di Sabrina De Filippis, amministratrice delegata di FS Logistix, Antonio Brunacci, direttore Strategie e TID di FS Logistix, e Leopoldo Destro, delegato di Confindustria a Trasporti, Logistica e Industria del turismo e della cultura.

“La piattaforma digitale integrata rappresenta un tassello indispensabile del Piano Strategico 2025–2029 della logistica del Gruppo FS, che prevede 2,16 miliardi di euro di investimenti per digitalizzazione e sviluppo asset”, ha dichiarato Sabrina De Filippis, ad di FS Logistix”. “Ci proponiamo come una piattaforma di interconnessione verso tutti gli operatori della logistica – ha aggiunto – attivando nuove partnership per arrivare a coprire tutta la catena del valore e intercettando le migliori competenze italiane ed europee. Uno sviluppo accompagnato da una nuova identità con un profilo sempre più europeo: con FS Logistix manteniamo le nostre radici salde nel trasporto ferroviario merci, rendendolo moderno ed efficiente, evolvendoci verso il modello Freight Forwarder”.

Una piattaforma digitale per connettere domanda e offerta

La nuova piattaforma presentata oggi è il primo risultato concreto del Piano Strategico 2025–2029 della logistica del Gruppo FS, che prevede 2,16 miliardi di euro di investimenti. Una evoluzione che, tra gli altri, punta sul pillar della Digitalizzazione per rispondere al meglio alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, attraverso un approccio completamente client centric.

Progettata come interfaccia unica per i clienti italiani e internazionali, la piattaforma digitale consente la gestione integrata dell’intera catena logistica, combinando ferro-gomma-mare, con soluzioni personalizzate, tracciabilità end-to-end e sostenibilità.

Una infrastruttura digitale innovativa in cui sono integrate le otto società che compongono il comparto logistico del Gruppo FS, a servizio di 7 filiere industriali con 21 servizi di trasporto e logistica. Il Widget è il cuore pulsante del nuovo sito: tramite il completamento dei campi, infatti, permette di inviare a FS Logistix le proprie richieste di trasporto, accompagnando l'utente dal primo contatto alla soluzione finale, abilitando la one click experience.

FS Logistix: il cambio di passo della logistica

La nascita del brand ‘FS Logistix’ segna un cambio di passo per la Logistica di FS. Con una presenza in 22 Paesi, sette società operative e oltre 50 milioni di tonnellate di merci trasportate ogni anno, FS Logistix raccoglie l’eredità di ‘Mercitalia Logistics’ con l’obiettivo di diventare un Freight Forwarder europeo, ovvero un operatore in grado di gestire l’intera catena del valore della logistica a livello continentale.

Un nuovo nome concepito proprio per valorizzare l’evoluzione della società verso un profilo marcatamente europeo grazie a chiarezza e dinamicità, immediata associazione al business offerto, riconoscibilità a livello internazionale e riferimento alla holding FS.

La strategia: investimenti, sostenibilità e innovazione

La roadmap strategica del Gruppo FS prevede investimenti mirati per il rinnovo della flotta – 110 locomotive elettriche, 25 locomotive da manovra, 2.000 carri di nuova generazione, una nave green per il traghettamento sullo Stretto di Messina – lo sviluppo dei terminal e la digitalizzazione dei processi. Tutto questo con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni, in linea con gli obiettivi climatici del Gruppo FS.

Logistica al servizio dell’industria e del sistema Paese

‘FS Logistix’ nasce per rispondere a un’esigenza concreta: mettere a disposizione dell’economia reale una logistica più efficiente, intermodale e resiliente, capace di rafforzare la competitività dell’industria italiana ed europea. Con questo nuovo corso, il Gruppo FS consolida il suo ruolo di attore strategico per la crescita sostenibile del Paese, in una logica di innovazione e visione industriale di lungo periodo.