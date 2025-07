Crociere di lusso, Msc investe 3,5 miliardi

"Sul Piano del Mare occorre un approccio pragmatico. È importante che i lavori procedano, a partire dai dragaggi, che sono diventati un’emergenza per molti porti. Se non vi sarà un intervento strutturale, in tempi certi, rischiamo di perdere traffici e opportunità".

Non solo. "Gli effetti del cambiamento climatico impongono inoltre interventi urgenti nei porti: per consolidare le banchine, rafforzare le dighe e costruirne di nuove. Anche l’utilizzo crescente del gnl e lo sviluppo dei carburanti alternativi richiedono un servizio efficiente di fornitura e di stoccaggio. Alcuni scali stranieri si sono già attrezzati. L’Italia non può perdere questa sfida". Un messaggio chiaro, quello che Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo Divisione passeggeri Gruppo Msc, ha lanciato ieri nel corso del triplo evento organizzato con Fincantieri nello stabilimento di Sestri Ponente (Genova) per celebrare l’ampliamento della flotta di Explora Journeys, il marchio lifestyle di lusso del gruppo: il varo tecnico di Explora III, la posa della moneta di Explora IV e il taglio della lamiera di Explora V, nell’ambito del programma da 3,5 miliardi di euro interamente realizzato da Fincantieri, che da qui al 2028 vedrà in mare altre quattro navi oltre alle due già operative. Un futuro prossimo, entro il quale Vago spera di veder realizzato il proprio appello. Ieri, il suo messaggio è stato raccolto da Pierpaolo Ribuffo, capo dipartimento per le Politiche del mare: "La riforma dei dragaggi è uno dei punti all’ordine del giorno che intendiamo portare avanti nella prossima riunione, entro fine mese".

Il nuovo marchio di Msc è stato accolto positivamente dal mercato. "Siamo molto soddisfatti dei risultati e del riscontro – ha evidenziato Vago – Queste navi, grazie alle nuove soluzioni, svolgono un ruolo fondamentale nel nostro percorso di decarbonizzazione". Tutte le unità della flotta Explora sono dotate di cold ironing; le ultime quattro saranno alimentate a gnl e predisposte per l’utilizzo di fuel rinnovabili, la quinta e la sesta potranno utilizzare celle combustibili per trasformare il gnl in idrogeno. Un’evoluzione che vede Fincantieri in prima fila: per Luigi Matarazzo, direttore generale Divisione navi mercantili del colosso guidato da Pierroberto Folgiero, la collaborazione con Msc "dimostra la capacità di Fincantieri di interpretare e anticipare le evoluzioni del mercato".

Matteo Marcello