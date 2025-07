Mediobanca, Nagel contro il governo: "Ruolo anomalo nell’offerta di Mps"

Alberto Nagel non è tipo da fuochi d’artificio. Ma ieri, durante la conference call con gli analisti, ha cambiato registro. Di fronte a quella che definisce "un’operazione non consueta e non standard", ovvero l’Ops lanciata da Montepaschi, ha acceso i riflettori sul ruolo ingombrante, ambiguo, onnipresente di Palazzo Chigi. "Il governo sta vendendo, controllando, vigilando e indirizzando, tutto allo stesso tempo", ha detto l’ad di Mediobanca, citando in rapida sequenza una lunga serie di "anomalie".

La prima: il collocamento lampo del 15% di Mps lo scorso novembre, finito nelle mani di Caltagirone, Delfin, Banco Bpm e Anima. Operazione ora sotto i riflettori della magistratura, dopo un esposto partito proprio da Piazzetta Cuccia. La seconda: il controllo de facto sul board di Mps, dove siedono consiglieri di nomina governativa, incluso l’ad Luigi Lovaglio e il presidente Nicola Maione. La terza: l’uso del Golden Power per ostacolare aggregazioni, come quella tentata da Unicredit su Banco Bpm. "Così non è concorrenza, è regia", ha attaccato Nagel.

Di conseguenza, "diversi attori in Italia hanno deciso, direttamente o indirettamente, di sostenere quest’operazione". Tradotto: Mediobanca si è trovata in una partita dove lo Stato è insieme giocatore, arbitro e proprietario del campo. E gli avversari – da Banco Bpm ad Amundi, passando per Anima e Unicredit – sembrano già schierati, nonostante le apparenze.

L’Ops, formalmente lanciata ieri con solo 928 azioni portate in adesione, pari allo 0,0001% del capitale di Mediobanca, è stata definita dal cda di Piazzetta Cuccia "ostile e priva di razionale industriale". Il corrispettivo offerto da Mps è giudicato "incongruo e del tutto inadeguato". Ma la vera sfida, ormai, si gioca più sul piano politico che su quello finanziario.

Nagel ha anche messo in dubbio la versione ufficiale fornita da Lovaglio, secondo cui l’operazione sarebbe stata condotta in piena autonomia: "Non è credibile. È evidente che è stata preparata dai principali azionisti, incluso il governo". Un’accusa frontale, che aggiunge ulteriore tensione a un risiko bancario già ad alta temperatura.

A Siena, intanto, l’ad si prepara al tour internazionale per convincere gli investitori a credere nel progetto: oggi sarà a Londra per il primo roadshow. C’è tempo fino all’8 settembre. A Piazza Affari, ieri Mps ha guadagnato l’1,4%, riducendo lo sconto sull’offerta a 410 milioni, mentre Mediobanca è rimasta al palo a quota 18,25 euro.