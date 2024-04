Sfide in un mondo ad alto tasso di cambiamento

INVESTIMENTI ma anche analisi di un mondo in trasformazione. Non sarà solo la finanza a tenere banco alla prossima edizione del Salone del Risparmio, in programma a Milano dal 9 all’11 aprile. Subito dopo l’apertura del lavori, è previsto infatti l’intervento di un ospite che lavora al di fuori del mondo del risparmio gestito: Chiara Montanari, ingegnere, prima donna italiana ad aver guidato una spedizione in Antartide. Montanari sottolineerà l’importanza di un approccio che accetta la complessità e l’incertezza come elementi insopprimibili del nostro agire e come stimolo a cambiare prospettiva, in modo da vedere gli ostacoli come "allenatori di talenti". La conferenza di apertura del Salone terminerà poi con una tavola rotonda con tre big del risparmio gestito nazionale, tutti vicepresidenti di Assogestioni ma anche rappresentanti di altrettante grandi case di investimenti attive in Italia: Saverio Perissinotto (nella foto sopra a sinistra) di Eurizon, Giovanni Sandri (nella foto sopra a destra) numero uno in Italia di BlackRock e Cinzia Tagliabue (presidente di Amundi Sgr). Nel loro incontro, i tre manager parleranno proprio del tema centrale di tutto il Salone: le sfide del risparmio gestito in un ambiente ad alto tasso di cambiamento. Diversi saranno invece i temi trattati nelle conferenze conclusive della manifestazione, in programma l’11 aprile.

Nella terza giornata del Salone, tradizionalmente aperta anche agli studenti e ai giovani, la conferenza plenaria di chiusura sarà infatti dedicata all’educazione finanziaria, uno strumento che Assogestioni ritiene ormai essenziale per affrontare la complessità dello scenario odierno. Interverrà Riccardo Haupt, ceo di Will Media, la media company che, assieme ad Assogestioni, ha lanciato lo scorso maggio “2cents“, un programma multicanale di educazione finanziaria per i più giovani, Successivamente Diego Rizzuto, della società di formazione Taxi 1729, racconterà l’esperienza divulgativa realizzata nelle scuole.

La conferenza rappresenta il culmine di una giornata intitolata “A Scuola di Risparmio“, che prevede numerose iniziative dedicate ai risparmiatori di ogni età e all’educazione finanziaria. Tra le attività andranno in scena anche il progetto “2cents Academy“, un workshop per apprendere le basi della gestione delle proprie finanze. "Anche quest’anno formazione professionale ed educazione finanziaria sono protagoniste al Salone", dice Carlo Trabattoni, presidente di Assogestioni. Per Trabattoni, gli investitori di domani "chiedono a gran voce degli strumenti adeguati per acquisire una maggiore consapevolezza, un presupposto per cominciare a pianificare efficacemente il proprio futuro patrimoniale".