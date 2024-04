Oltre 5mila iscritti agli incontri online

A POCO PIÙ DI METÀ percorso, essendo partito a marzo, YouFinance 2024 continua a macinare numeri da record: oltre 5000 iscritti, in continuo aumento, che hanno già prodotto oltre 15mila visualizzazioni, sui circa 40 webinar finora erogati. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra QN Economia e TraderLink, è completamente gratuita e si può facilmente seguire online previa una semplice registrazione al percorso informativo e formativo sui temi dell’economia e della finanza con un occhio attento all’attualità e ai trend dei mercati. E mentre proseguono con successo webinar, incontri e dirette di questa sesta edizione di YouFinance, la macchina organizzativa lavora a pieno ritmo per il grande incontro finale, quello che concluderà questa grande iniziativa: l’incontro fisico a Rimini, il 16 e 17 maggio presso il Centro congressi SGR, per il quale c’è grande attesa.

"Saranno due giorni ad altissima intensità – ricorda l’ad di TraderLink Mauro Pratelli – con i relatori più prestigiosi del ciclo di webinar, compresi anche noti personaggi d’Oltre oceano. Il programma è già in parte visibile sul sito YouFinance.it". Intanto si è rinnovata anche per questa sesta edizione la storica collaborazione di YouFinance con ACEPI, per la promozione dell’educazione finanziaria, con un ciclo completo di corsi online gratuiti accreditati per il mantenimento della certificazione EFPA Italia e CFA Society Italy (www.formazione.acepi.it). ACEPI, l’Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento ha infatti l’obiettivo primario di promuovere la cultura e l’utilizzo consapevole dei prodotti di investimento, in particolare dei certificati.

Ne fanno parte sia i principali emittenti (Banco Bpm, Barclays, Bper, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Leonteq, Mediobanca, Sociéte Générale, UniCredit e Vontobel), che osservano un insieme di regole per fornire un elevato grado di trasparenza e di informazione sui prodotti, che i distributori Fideuram e Intermonte, oltre agli MTF Borsa Italiana e Spectrum Markets. Il ciclo, partito con il Corso Base del 14 febbraio e proseguito con l’intera gamma dei sette corsi gratuiti dell’offerta ACEPI, culminerà oggi, 29 aprile, con il corso speciale ’Certificates: durante e dopo il rally azionario’ con cui i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere le dinamiche di mercato e le strategie di investimento.

