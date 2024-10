Borsa Italiana oggi: apertura positiva, FTSE MIB in rialzo dello 0,84% L'apertura positiva della Borsa Italiana vede il FTSE MIB in rialzo dello 0,84%, con titoli come Poste Italiane e Banco BPM in evidenza. Gli indici di Piazza Affari riflettono un cauto ottimismo, mentre gli investitori attendono dati macroeconomici cruciali e le elezioni USA, che potrebbero influenzare l'andamento dei mercati.