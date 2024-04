Aiuti per sette milioni a interventi inclusivi

Banca Ifis ha creato un Social Impact Lab, chiamato Kaleidos, che ha l’obiettivo di raccogliere tutte le iniziative pensate per generare un impatto positivo su comunità e persone nelle quali la Banca opera creando una cultura inclusiva. La Banca ha assegnato un budget di 7 milioni di euro al progetto per il triennio 2022-24 che servirà a finanziare interventi in tre aree: cultura e territorio, benessere delle persone, comunità inclusive. Ad oggi, Kaleidos ha già sostenuto trenta iniziative: per ogni euro investito in progetti sociali, la Banca ha

creato valore di quattro euro.