Esperia sale al 90%. Nuovo corso per Grimaldi. Immobiliare

GRIMALDI FRANCHISING S.P.A., una delle principali reti di consulenza immobiliare in Italia, è entrata in una nuova fase della propria lunga storia, iniziata negli anni Ottanta con la fondazione da parte dell’omonima famiglia Grimaldi. Da allora la società si è rafforzata fino a diventare una delle più note e importanti realtà italiane nel settore della consulenza immobiliare, forte di oltre 180 agenzie lungo la penisola e più di 700 consulenti, riuscendo a coprire tutto il territorio nazionale in modo capillare. Come annunciato nelle scorse settimane, Esperia Investor – holding di partecipazioni che investe in società in early-stage a elevato contenuto tecnologico e opera prevalentemente nel settore del real estate e dei financial service – fondata da Emiliano Di Bartolo e Antonio Ferrara, è salita al 90% del capitale, ottenendo quindi il controllo pressoché totale della società, con il restante 10% delle quote in mano a Racco Group. Nominato dall’assemblea dei soci il nuovo cda, che vede Emiliano Di Bartolo nel ruolo di presidente. Fanno parte del consiglio anche Antonio Ferrara, Managing Director con focus nell’ambito Finance; Luigi Sada, Managing Director; e Francesco Ronzoni, Board Member. "Abbiamo voluto incrementare la nostra partecipazione e arrivare al controllo di Grimaldi perché convinti sia una realtà con ottime prospettive di crescita e una posizione molto forte nel mercato immobiliare italiano, grazie a una rete capillare e a professionisti di grande esperienza e capacità", spiega Di Bartolo. "Ringrazio tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno reso grande e noto il Gruppo: il nostro obiettivo è ora proseguire il percorso di rafforzamento ed espansione sul mercato già avviato da Grimaldi in questi anni. Ci impegneremo per consolidare ulteriormente la presenza sul mercato e ampliare la nostra offerta di servizi, ponendo sempre al centro i nostri clienti".

"Grimaldi è un marchio che vanta un’importante storicità ed è sempre stato innovativo per il settore, il primo in Italia e il secondo in Europa ad adottare il franchising come formula di collaborazione commerciale per la propria rete di agenzie immobiliari e tra i primi a sposare un approccio basato sulla libertà operativa territoriale", aggiunge Luigi Sada, Managing Director e consigliere di amministrazione di Grimaldi, nonché volto storico del mondo dei servizi immobiliari in Italia con un’esperienza di oltre 28 anni in Tecnocasa. Grimaldi offre già adesso un’ampia gamma di servizi immobiliari completi su edifici per uso sia residenziale sia commerciale, spaziando dalla locazione all’acquisto alla vendita fino alla gestione di portafogli, oltre alla consulenza per il frazionamento di locali di grandi dimensioni, riqualificandoli allo stesso tempo. Ora, con l’acquisizione del controllo da parte di Esperia Investor, il ricco portafoglio di imprese della controllante permetterà a Grimaldi di usufruire delle potenzialità di una rete di servizi integrati – tra cui molti in ambito finanziario - che andranno a rafforzare la sua offerta sul mercato immobiliare. Tra le partecipazioni del gruppo Esperia Investor si trovano infatti Monety, società leader in Italia nella mediazione creditizia, che contribuisce ogni anno a offrire a oltre 4 mila famiglie consulenza per mutui, prestiti personali, servizi assicurativi e finanziamenti aziendali; la piattaforma di crowdfunding applicato al Real Estate Recrowd, prima in Italia per volumi intermerdiati nel lending crowdfunding con oltre 150 milioni di euro di raccolta e tra le prime in Europa, che permette anche a piccoli e piccolissimi investitori di entrare nel mercato immobiliare; Brera Contract, attiva nel settore dell’arredo e dello styling di pregio; il general contractor Voxel Building Solutions, il cui core business è la riqualificazione edilizia, lo sviluppo di energie rinnovabili e le comunità energetiche.

La sinergia tra queste società, fa sapere il Gruppo, renderà l’offerta di Grimaldi Franchising un unicum tra le reti di consulenza immobiliare italiane per la gamma di servizi professionali e di potenzialità per la clientela. In particolare Grimaldi potrà collaborare con l’altra società della galassia Esperia che opera in ambito real estate: G Rent, proptech nata nel 2019, attiva nel settore dell’hospitality di immobili di lusso e di building dedicati a clientela corporate, quotata sul mercato EGM, che si occupa dei servizi di gestione in full outsourcing di immobili di alto e altissimo valore pensati per lo short rent, offerti a una clientela privata e di unità immobiliari da affittare a breve, medio e lungo termine a chi ha necessità di un’abitazione temporanea per motivi di lavoro. L’intuizione alla base di G Rent è di una crescita in prospettiva – soprattutto in metropoli come Roma e Milano, ma non solo – della tendenza a guardare alla casa come servizio e non come possesso. In un mondo del lavoro dove cambiare azienda e città nel corso della carriera è sempre più frequente, nella visione di G Rent sorge la necessità di abitazioni “prêt à vivre”, pronte a ospitare da subito gli inquilini garantendo tutti i servizi necessari, compresi spazi di coworking, palestre e altre agevolazioni direttamente interne allo stabile, tutto personalizzabile secondo necessità. E grazie alle possibilità offerte dalla digitalizzazione se ne potrà entrare in possesso da remoto, attraverso un portale online e una carta di credito. Il gruppo Esperia ha inoltre in corso a Milano e Bologna progetti di sviluppo immobiliare e riqualificazione urbana per un valore complessivo di 40 milioni di euro; la stima è di toccare quota 100 milioni entro la fine del 2025.