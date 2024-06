Dal 2021 a oggi, il numero dei professori ordinari, associati e dei ricercatori degli Atenei di Multiversity è aumentato di 150 unità. Quest’anno Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma hanno vinto 31 Prin - Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale - per un valore totale di circa 4,5 milioni. Tra questi, 11 sono stati vinti come principal investigator. I progetti sono stati presentati in collaborazione con le più prestigiose università italiane. Multiversity vanta 5 tra i "World Top Scientists" dell’elenco dell’Università di Stanford.