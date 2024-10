Educazione finanziaria. Le iniziative del mese

BANCHE, ASSOCIAZIONI, istituzioni, imprese, fondazioni e pubbliche amministrazioni. È ampio lo spettRo di soggetti che saranno coinvolti anche quest’anno nel Mese dell’Educazione Finanziaria, un insieme di iniziative di formazione dei risparmiatori che nel 2024 giunge alla sua settima edizione. A promuoverlo è il Comitato Edufin, un organismo che coinvolge alcuni ministeri e authority quali la Banca d’Italia e la Consob.

Nel 2024, il Mese dell’Educazione Finanzaria si svolgerà per la prima volta a novembre anziché a ottobre. Saranno comunque inclusi tra le iniziative anche gli appuntamenti già programmati nelle settimane precedenti. L’educazione finanziaria, che ha lo scopo di accrescere le conoscenze e la preparazione di chi investe e cerca di far fruttare i propri risparmi, è un’attività a cui le banche italiane si dedicano abitualmente, sia attraverso internet che con incontri dal vivo. Nel caso di UniCredit, molto spazio è dedicato per esempio alla formazione sulle obbligazioni e soprattutto sui certificati di investimento (in inglese certificate). Si tratta di prodotti derivati emessi dalla banca, acquistabili anche con piccole cifre che partono da 100 euro e che hanno un valore dipendente da quello di un’altra attività finanziaria sottostante, per esempio un indice di Borsa, una singola azione o un insieme di titoli azionari. Su internet UniCredit organizza in un anno oltre 80 webinar, a cui si aggiungono 50 partecipazioni sull’emittente finanziaria Class Cnbc ogni venerdì mattina con uno spazio dedicato proprio ai certificate.

Alla formazione a distanza si aggiunge quella dal vivo con la partecipazione di UniCredit alle più importanti manifestazioni nazionali dedicate al mondo della finanza come il Salone del Risparmio di Milano, Investing di Napoli e Roma, Starting Finance e il Fee only Summit di Verona. Infine, non mancano gli eventi organizzati nel quartier generale a Milano. Il prossimo si svolgerà il 23 ottobre, nella UniCredit Tower Hall, con un incontro speciale guidato dagli specialisti di prodotto di UniCredit Certificate che, insieme a trader ed esperti di mercato come Pierpaolo Scandurra, Gabriele Bellelli e Pietro Di Lorenzo, mostreranno dal vivo come impostare le strategie di costruzione del portafoglio, come proteggerlo dagli incrementi di volatilità e come sfruttare le opportunità del momento con i certificati di investimento.

A. T.