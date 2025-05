Quotazioni e nuovi mercati. Focus sulle imprese familiari

LA FORZA DELL’ECONOMIA e anche della finanza italiana risiede nelle imprese familiari. A dirlo sono i numeri, ma anche Maria Silvia Sacchi, ideatrice e fondatrice di Family Business Forum. Il Forum, che quest’anno si svolgerà ad Arezzo, l’8 e il 9 maggio, è un summit annuale dedicato, appunto, alle aziende familiari, che rappresentano la principale forma di impresa in Italia e nel mondo. Stando ai dati attuali le aziende famigliari in Italia occupano 3,3 milioni di persone e sono oltre 15.800, per un fatturato di 1.200 miliardi di euro. La tradizione famigliare è molto forte anche negli altri paesi europei e nel resto del mondo, dagli Stati Uniti, all’Asia.

Fra i temi ricorrenti, ovunque nel mondo, oltre alle strategie di gestione, ci sono il passaggio generazionale, i rapporti interni fra proprietà e management, ma, ovviamente, anche la geopolitica influisce molto nelle scelte imprenditoriali. "Essendo composta di persone, la famiglia subisce a sua volta l’impatto di ciò che la circonda, allo stesso modo dei dipendenti, collaboratori e fornitori dell’azienda", spiega Sacchi Per questo, nell’ambito di Family Business Forum – di cui Qn è media partner – si dà spazio ad argomenti laterali o fenomeni in divenire, come il sempre maggior numero di società controllate da donne, ma anche le novità in materia di impresa familiare e rapporto fra economia e finanzia. Poi le quotazioni e le opportunità mdei nuovi mercati. Fra gli altri saranno ospiti al summit 2025 Barbara Lunghi, Head of Primary Markets Borsa Italiana, Gruppo Euronext, Marta Testi, amministratore delegato Elite - Gruppo Euronext. Ma anche Fabio Quarato, managing director cattedra Aidaf-Ey in Strategia delle imprese familiari, dell’Università Bocconi e Carlo Salvato, prorettore vicario sempre di Bocconi, professore ordinario di Family Business.

Sono, poi, attesi molti imprenditori di fama, come Andrea Guerra, amministratore delegato del Gruppo Prada, Alberto Aleotti, azionista Menarini, Ludovica Vittoria Viotto e Mirco Viotto. Assicura Sacchi che si parlerà molto di cambio generazionale e futuro, anche grazie alla presenza di Gian Luca Rana e Giovanni Rana jr, ma anche di "mogli e aziende, perché le imprenditrici donne sono sempre di più e spesso le mogli svolgono un ruolo che resta dietro le quinte, nascosto, ma fondamentale. Molte storie di impresa in Italia e nel mondo dimostrano che il ruolo delle mogli nel tessuto imprenditoriale è per lo più il punto di equilibrio che va al di là del ruolo ricoperto in azienda", racconta Maria Silvia Sacchi. "Ultimamente c’è una grande rivalutazione dell’impresa familiare – aggiunge – un’impresa che ha una visione di lungo periodo con grande radicamento sui territori".

È attesa la testimonianza di Fausta Colosimo, Head of International Markets Caffè Trucillo e moglie di Matteo Trucillo, amministratore delegato, e quella di Antonia Trucillo, Coffee Sourcing Manager, marketing manager e responsabile Accademia Trucillo. Il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, invece, interverrà sul tema della formazione e quindi sul ruolo delle università. "A fare grande l’Italia negli anni ’50 e ’60 è stata senza dubbio anche la voglia di fare impresa di un’intera generazione di giovani. Il ruolo dell’università e della formazione è però fondamentale anche per il futuro", spiega Sacchi. Anche la geopolitica naturalmente influisce sulle scelte imprenditoriali delle storiche famiglie che operano in economia e in finanza, in Italia e nel mondo. Per questo, visto anche il particolare momento storico attuale, sono molto attesi gli interventi di Abdulla Ali AlSubousi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia e dell’ambasciatore italiano in India (sarà in collegamento), Antonio Bartoli.