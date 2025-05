CONTINUA LA CRESCITA di Despar Nord, che ha chiuso il 2024 con un fatturato al pubblico di 2,784 miliardi di euro, in crescita del 2,7% rispetto all’anno precedente. "Prosegue il nostro percorso di evoluzione su tutti i territori regionali nei quali siamo presenti", spiega Christof Rissbacher (nella foto), presidente del consiglio di amministrazione di Despar Nord. "Ma continua anche il nostro impegno nell’efficientamento e nel miglioramento continuo dei nostri modelli organizzativi, per competere al meglio rispetto ai cambiamenti costanti del settore della grande distribuzione – precisa – Crescono ancora gli investimenti, con l’obiettivo di rafforzare e qualificare ulteriormente la nostra offerta e i nostri servizi. A conferma di questo impegno, continua a crescere anche il nostro modello di affiliazione, che rappresenta uno strumento concreto di sostegno all’imprenditoria locale, valorizzando le energie del territorio e promuovendo un’economia diffusa. Anche la nostra grande famiglia continua a crescere, arricchendosi di 465 nuove professionalità, segno tangibile di una crescita che non è solo numerica, ma anche valoriale".

I dati del 2024 in effetti mettono in evidenza un incremento determinato da un’ulteriore spinta al programma di investimenti aziendali che sono aumentati del 12% rispetto al 2023, per un valore complessivo di 76 milioni di euro, finalizzati particolarmente al consolidamento, all’allargamento e all’ammodernamento della rete vendita, la cui espansione ha registrato un totale di 17 nuove aperture fra punti vendita diretti, 5 e affiliati, 12 e beneficiato di 18 ristrutturazioni.

"Permane, e anzi si rafforza, la nostra volontà di generare valore condiviso e di restituirlo ai territori in cui operiamo, attraverso progetti di filiera corta, iniziative di micro-localismo e collaborazioni con le realtà sociali e associative locali. Guardiamo al 2025 con fiducia, con l’obiettivo di continuare ad investire con convinzione nei territori, nello sviluppo della rete e nel servizio alla comunità, mantenendo saldi i nostri valori di responsabilità, innovazione e vicinanza alle persone", dice in conclusione Christof Rissbacher. Allo sviluppo sul territorio, legato alle nuove aperture, in Veneto ed Emilia-Romagna, ha corrisposto anche un incremento dei livelli occupazionali, che ha consentito l’ingresso di 465 nuovi collaboratori portando il totale dei dipendenti di Despar Nord a quasi 10 mila persone, di cui il 62% è rappresentato da donne.

Nel corso del 2024 sono stati aperti 5 nuovi negozi a gestione diretta tra Veneto (Castelfranco Veneto) ed Emilia-Romagna (San Giorgio di Piano, Guastalla, Castelnuovo Rangone, Spilamberto), a cui si aggiungono 12 supermercati affiliati inaugurati nelle province di Trieste, Gorizia, Ferrara, Udine, Forlì-Cesena, Venezia, Padova, Trento, Milano e Ravenna. Questo ha portato la rete commerciale di Despar Nord a contare 550 punti vendita complessivi, di cui 247 diretti e 303 in affiliazione. A sostenere il trend positivo dei ricavi hanno contribuito, poi, anche 18 ristrutturazioni distribuite tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige.