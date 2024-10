Report eBay: l’e-commerce promuove un sistema più inclusivo

IL NUOVO REPORT di eBay sul business delle imprese italiane attive sul marketplace, presentato in una serie di incontri presso la Camera dei Deputati e il Senato insieme ad alcune delle imprese, rivela un dato sorprendente: sono le piccole realtà imprenditoriali del centro-sud a guidare la classifica nazionale per la ’densità digitale’ eBay, un indicatore pro-capite dell’attività delle piccole imprese che operano sul marketplace. Questo dato, che emerge dall’analisi delle transazioni effettuate nel 2022, dimostra come la digitalizzazione contribuisca concretamente a supportare il business delle aziende, indipendentemente dalla loro dimensione e posizione geografica. Ma non solo: digitalizzazione ed e-commerce favoriscono anche l’export. Il 94% delle piccole imprese italiane attive su eBay esporta i propri prodotti (raggiungendo in media 15 Paesi) e il 51% di esse vende in almeno 10 mercati internazionali. L’e-commerce si conferma un potente strumento di crescita inclusiva, capace di valorizzare il tessuto imprenditoriale composto da piccole realtà, anche lontano dai cosiddetti ’hotspot tecnologici’.

Le prime sei regioni italiane per densità digitale eBay sono tutte al centro-sud: Campania, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Si tratta di regioni che, pur affrontando sfide socio-economiche significative, dimostrano un dinamismo eccezionale nell’e-commerce. La Campania, in particolare, si posiziona non solo al primo posto della classifica italiana, ma si attesta tra le più attive in Europa, posizionandosi al secondo posto nella classifica europea per densità Digitale su eBay, preceduta soltanto dall’Oberpfalz (Germania) e superando regioni più ricche e sviluppate. Questo dimostra che il successo nell’e-commerce non è legato esclusivamente alla presenza di grandi centri urbani o poli industriali, ma può fiorire anche in contesti territoriali diversi, trainato dalla vivacità delle piccole imprese.

"eBay è presente in Italia da oltre 25 anni ed è profondamente radicata nell’ecosistema economico del Paese. Il nostro marketplace offre a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione e da dove si trovino, gli strumenti per raggiungere clienti in tutto il mondo e far crescere il proprio business. Sostenendo e favorendo il percorso di digitalizzazione, contribuisce a creare opportunità per le piccole imprese italiane, semplificando l’export e rendendo il mercato più aperto e accessibile", ha commentato Barbara Bailini (nella foto), head of categories eBay in Italia, presente agli incontri istituzionali. Le imprese che hanno partecipato alla presentazione del report, in rappresentanza dei venditori professionali su eBay, sono state: Bruno Tras. Ferr. di Emanuele Iodice, You Dream Italy di Maria Gabriella Russo, Rubik Elettronica di Michelina Romano e Otticanet di Massimiliano Vercellino.

eBay consente alle piccole imprese di prosperare in tutte le regioni del globo. Questo vale anche per l’Italia, dove da oltre 25 anni facilita e supporta il percorso di digitalizzazione delle imprese, non solo di quelle che vogliono affiancare l’attività di e-commerce a quella del negozio fisico, ma anche di quelle esclusivamente online. Le piccole imprese possono prosperare sul marketplace, che non compete con loro e offre condizioni di concorrenza eque e possibilità di vendita a livello locale, nazionale e globale. Il successo delle piccole imprese del Sud su eBay è indicativo di come l’e-commerce sul marketplace offra a tutti pari opportunità di crescere, di sviluppare il proprio business e di raggiungere milioni di consumatori in Italia e nel mondo. A differenza del commercio tradizionale, dove la distanza geografica può rappresentare un ostacolo, l’e-commerce abbatte le barriere territoriali, consentendo a piccole, medie e grandi imprese di competere alle stesse condizioni e di affacciarsi su mercati internazionali.

Il 94% delle piccole imprese italiane attive su eBay esporta i propri prodotti superando di gran lunga la media nazionale delle imprese esportatrici (4,4%). In media, ogni piccola impresa esportatrice su eBay raggiunge 15 mercati internazionali, a dimostrazione della loro capacità di intercettare la domanda globale. Il 51% delle piccole imprese attive su eBay vende in almeno 10 mercati esteri, confermando la crescente internazionalizzazione delle piccole imprese italiane grazie all’e-commerce.

I dati dimostrano come l’export non sia più un’opportunità riservata alle grandi aziende, ma sia accessibile anche alle piccole imprese grazie ad eBay, che semplifica le operazioni di vendita e di spedizione internazionale. eBay offre alle piccole imprese una piattaforma globale per la crescita e il successo, contribuendo così a colmare il divario economico tra le regioni. L’accesso al mercato internazionale, la possibilità di raggiungere nuovi clienti e la semplificazione delle operazioni di export, insieme a strumenti per implementare il proprio business, sono solo alcuni dei vantaggi che eBay offre alle piccole imprese, favorendo la creazione di un ecosistema economico più equo e inclusivo.