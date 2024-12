Manovra 2025: le novità tra bonus e tasse. Ma gli emendamenti fanno slittare il voto

Roma, 15 dicembre 2024 - È corsa contro il tempo per approvare la manovra ed evitare l’esercizio provvisorio. L’approdo in Aula, previsto per domani, potrebbe slittare di almeno 72 ore. Ieri nessun passo in avanti in Commissione Bilancio, in attesa del testo definitivo degli emendamenti firmati dal governo. Toccherà alla Conferenza dei Capigruppo decidere, a questo punto, il nuovo calendario. Secondo le previsioni il testo dovrebbe approdare nell’aula di Montecitorio mercoledì 18 dicembre.

La maggioranza punta a concludere le votazioni e dare mandato ai relatori entro martedì mattina, ovvero prima delle comunicazioni alla Camera della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, portando il testo in aula il giorno successivo, mercoledì. Se il governo decidesse di porre la questione di fiducia, il voto finale andrebbe invece a venerdì.

Durissima la protesta dell’opposizione. La leader del Pd, Elly Schlein, spara a zero: "Mentre con una mano aumentano gli stipendi ai ministri, con l’altra bloccano il salario minimo". Sotto tiro anche il ritardo nella presentazione delle proposte di modifica dell’esecutivo. Getta acqua sulle polemiche invece il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, che difende anche l’equiparazione degli stipendi fra ministri parlamentari e "tecnici": "La manovra sarà approvata in tempo".