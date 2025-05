Tesla valuta nuove modalità di retribuzione per Elon Musk dopo la bocciatura del pacchetto 2018

Il consiglio di amministrazione di Tesla sta valutando nuove modalità per la retribuzione di Elon Musk. Secondo quanto riporta il Financial Times, il board ha istituto un nuovo comitato speciale per valutare le opzioni a disposizione ed esaminare come pagarlo per il suo passato lavoro a Tesla qualora la corte suprema del Delaware dovesse bocciare in via definitiva il pacchetto compensi del 2018, oggetto di un dura battaglia legale. Nel 2024 infatti un tribunale del Delaware lo ha bocciato ritenendolo eccessivo.