Turchia, attacco terroristico a sede dell’Industria aerospaziale: morti e feriti

Istanbul, 23 ottobre 2024 – Attacco terroristico contro la sede dell'Industria aerospaziale turca, Tusas (o Tai, Turkish Aerospace Industries), a circa 40 chilometri dal centro di Ankara. A dare la notizia il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya, annunciando che ci sono morti e feriti. "È stato compiuto un attacco terroristico allo stabilimento dell'azienda aerospaziale di Stato ad Ankara. Purtroppo ci sono morti e feriti", ha scritto Yerlikaya su X.

Secondo le prime informazioni raccolte dalla Cnn Turk, "più terroristi sono arrivati al cancello di sicurezza della struttura e hanno fatto esplodere un veicolo" creando un varco ed "entrando nella struttura dove è iniziato un conflitto armato". La tv pubblica anche i frame di un video che mostrerebbero gli attentatori armati mentre entrano nel quartier generale della Tusas. La stessa dinamica dell’attacco viene riferita dall'emittente Haberturk, che mostra anche un video dove si vedono le fiamme divampare dopo un’esplosione nei pressi dell'edificio. In altri video condivisi sui social media, ma non ancora verificati, si sentono colpi di arma da fuoco dopo l'esplosione. Haberturk sostiene che ci sarebbero ostaggi e l'attacco sarebbe ancora in corso.

Il quotidiano Hurriyet riferisce che sul posto sono stati inviati un gran numero di poliziotti per operazioni speciali e squadre mediche.

Forze dell'ordine schierate fuori dalla sede della Tusas (Ansa)

La Tusas è stata incorporata nel ministero dell'Industria e della Tecnologia della Turchia nel 1973 per ridurre la "dipendenza estera del paese nell'industria della difesa", secondo il suo sito web. In quest’ultimo periodo ha sviluppato molti elicotteri d’attacco, aerei senza pilota e altro tipo di velivoli militari. L’attacco avviene mentre il presidente turco turco Recep Tayyip Erdogan si trova nella città russa di Kazan per partecipare al vertice annuale dei Brics.