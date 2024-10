Erdogan condanna: ad Ankara atroce attacco terroristico Kazan, 23 ott. (askanews) -Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha denunciato l'atroce attacco terroristico" vicino ad Ankara che ha provocato almeno quattro martiri e 14 feriti, parlando dal vertice Brics a Kazan, in Russia, durante un incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin, che ha espresso le sue condoglianze. L'attacco è avvenuto davanti alla sede delle industrie della difesa turche, vicino alla capitale. Secondo i media si sono sentiti spari a circa 40 km da Ankara, che hanno continuato a riecheggiare dopo l'esplosione, avvenuta intorno alle 16 ora locale (13 GMT). Un canale tv locale ha riferito che sono stati presi "ostaggi", ma non ha fornito ulteriori dettagli o conferme. Il ministero della Giustizia ha annunciato l'apertura di un'indagine. L'attacco non è stato ancora rivendicato.