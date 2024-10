Nuove generazioni. Proposte dal basso

UN PASSO IN AVANTI verso la previdenza del futuro: lo scorso 15 ottobre si è tenuto l’evento ’Think & Inspire’ di Previverso, l’iniziativa di Arca Fondi e Talents in Motion finalizzata a elaborare idee e proposte per rendere la previdenza complementare non solo un motore per lo sviluppo del Paese, ma anche uno strumento strategico di attrazione e fidelizzazione per le imprese ed un elemento fondamentale per il benessere delle nuove generazioni. Le proposte delineate dal team di esperti, direttori del personale, imprenditori e sindacalisti che hanno partecipato all’evento, si sono incentrate su interventi volti a migliorare e rimodulare le logiche della contribuzione aziendale, rendendo le soluzioni previdenziali più semplici e fruibili. Inoltre, i lavori hanno posto l’accento sull’importanza di sviluppare programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti ed accrescere la loro consapevolezza sul valore di una pianificazione finanziaria a lungo termine.

Questi contributi saranno presentati alle istituzioni durante il ’Previverso Day’ che si terrà a Roma il 5 novembre. Patrizia Fontana (nella foto accanto), presidente & founder di Talents In Motion ha dichiarato: "L’obiettivo di Previverso è trasformare la previdenza complementare da un semplice obbligo amministrativo a un pilastro strategico per il Paese, per le imprese e per il benessere complessivo dei giovani lavoratori".