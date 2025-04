4Planning offre soluzioni e servizi di tesoreria e pianificazione

L’INTELLIGENZA artificiale per la finanza. Il tutto in una piattaforma a supporto di Cfo delle aziende, ma anche di tesorieri, credit manager e controller. Come? Trasformando i dati in conoscenza a supporto delle decisioni, anticipando i rischi e creando report dettagliati. Una vera e propria tesoreria, ma anche una soluzione per la gestione del credito e di pianificazione finanziaria, economico e patrimoniale. Ovvero, lo sguardo è sul presente ma l’occhio guarda al futuro. A muoversi in quest’ottica è 4Planning, una financial software house di Modena, nata nel 2012 e specializzata nello sviluppo di soluzioni per la gestione integrata di tutti i processi finance. Milco Scarparo (nella foto sopra) è il marketing e partner manager di questa realtà che era nata come start up. Ma che oggi cresce a livello nazionale, contando circa 15 persone, con sedi in smart working tra Lombardia, Triveneto, Forlì e Bologna.

Scarparo, la vostra realtà è ancora giovane, ma in questo percorso siete arrivati ad avere oltre 600 progetti attivi e più di 2.500 utenti. Quali sono le chiavi di questa crescita?

"Siamo una realtà relativamente giovane e siamo usciti dalla fase start up. Negli ultimi cinque anni siamo cresciuti in maniera considerevole perché prima eravamo una realtà più artigianale. Abbiamo dato un forte impulso alle attività di marketing, con una focalizzazione per far conoscere il brand, partecipando a tanti eventi durante l’anno, una trentina circa, diventando sponsor e sostenitori delle associazioni di categoria e collaborando con le università sul mondo finance. Il tutto, oltre al prodotto che offriamo".

Lavorate a stretto contatto di Cfo, tesorieri, credit manager e controller. Quali sono i servizi che vi chiedono maggiormente?

"Possiamo dividere le fasce in due macrosettori: le classiche piccole e medie imprese italiane, e quelle di dimensioni medio-grandi. Quelle più piccole ci chiedono maggiormente soluzioni e servizi in ambito di gestione della tesoreria e gestione della pianificazione finanziaria di breve periodo. Mentre quelle più grandi chiedono servizi orientati maggiormente verso la pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale più di lungo termine, con anche analisi, budget, scenari di simulazioni e stress test".

Tra gli oltre 60 partner collaborate anche con il mondo delle università e delle associazioni di settore, come Acmi, Aiti e Andaf. Qual è il vostro approccio nelle diverse categorie?

"Abbiamo circa 60 partner sul territorio che veicolano le nostre soluzioni. Ci sono associazioni di categoria come Acmi – Associazione credit manager Italia –, Aiti – Associazione italiana tesorieri d’impresa –, e Andaf – Associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari –, di cui siamo soci sostenitori. Con loro collaboriamo attivamente sia con percorsi formativi, dove siamo docenti, che con eventi da sponsor e collaboratori. Con Acmi partecipiamo al loro congresso nazionale e all’Acmi day dove si raggruppano tutti i credit manager. Con Aiti invece, oltre al congresso, siamo presenti all’evento Tffd (Treasury & finance forum day) a Bologna che richiama la comunità dei tesorieri. Con Andaf lavoriamo sul territorio, sia con il congresso nazionale che con gli eventi regionali. A livello universitario collaboriamo attivamente con l’Università di Modena e Reggio Emilia, con la Partenope di Napoli, con l’Università di Torino e con l’Università di Udine. Qui partecipiamo come docenti nei master".

Negli ultimi anni si parla spesso di Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Voi avete una piattaforma integrata ad hoc, FiPlan Suite. Da quanto tempo usate l’IA?

"La nostra soluzione software FiPlan suite copre tutti i processi in ambito finance. L’Intelligenza Artificiale risale agli anni ’50 ma ora è diventata più di moda negli ultimi anni, soprattutto con la parte generativa. Noi quest’ultima parte l’abbiamo integrata per aiutare i tesorieri e i Cfo – direttore finanziari – nei compiti più ripetitivi che poteva dunque essere automatizzati, come la riconciliazione dei

movimenti bancari, l’interrogazione dei dati e il commento dei report".

Con questa soluzione, quali processi coprite?

"La soluzione FiPlan Suite è integrata e modulare. Il nostro fiore all’occhiello è che copriamo tutti i processi in ambito finance, ovvero sia quelli operativi che quelli strategici. Perciò passiamo dalla gestione della tesoreria, del credito e della pianificazione finanziaria, fino a pianificazioni di multiscenario, con analisi, budget, fino a un consolidato previsionale. Il tutto con gli adeguati assetti normativi e con le nuove linee guida Eba rivolte al rapporto tra il mondo bancario e le aziende per quanto riguarda prestiti, garanzie e pianificazione".

Quanto è cambiato in questi 13 anni il vostro mercato di riferimento vista la continua evoluzione delle piattaforme digitali?

"Siamo in un mercato che evolve continuamente. Riguardo le nuove tecnologie c’è un detto che narra che ’quello che diciamo oggi è già vecchio’. L’evoluzione è esponenziale. Nel mondo finance l’IA sta entrando in punta di piedi: se ne parla tanto ma di progetti con tool applicativi non ce ne sono tantissimi. C’è poca cultura a livello tecnico da questo punto di vista. I progetti tendono ad essere costosi e tendenzialmente le Pmi non se lo possono permettere".

Modena, con tutte le sue Valley nei vari settori, quanto è importante per il vostro sviluppo e la vostra crescita?

"La nostra realtà è nata a Modena, ha mosso i primi passi in Emilia ed è sempre a stretto contatto con le aziende emiliane e romagnole, anche se poi il mercato di riferimento è su tutta Italia. Possiamo dire che siamo una realtà che, partita localmente, ora si è espansa".