Ania lancia il progetto ‘Polizze sicure’

PARTE il progetto ‘Polizze sicurè, un vademecum realizzato dall’Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per aiutare i consumatori a scegliere in modo consapevole una polizza vita. Il testo, pubblicato sul portale www.ania.it, è una guida con consigli utili e risposte ai quesiti e dubbi di chi ricerca una soluzione assicurativa per investire i propri risparmi o per proteggere se stesso o la propria famiglia dai rischi legati a malattia, eventi luttuosi, perdita di autosufficienza. La guida è strutturata con risposte a 15 quesiti per orientare ad una scelta consapevole. Uno dei consigli ricorda al potenziale assicurato che alla scadenza del contratto la prestazione va richiesta, per legge, entro dieci anni, successivamente si prescrive e l’importo maturato viene trasferito a un fondo pubblico. L’Ania, si legge nel vademecum, ha attivato il Servizio gratuito ‘Ricerca polizze vita’ che fornisce a chi ipotizza di essere beneficiario di polizze sottoscritte da persone decedute, informazioni sull’esistenza o meno di tali polizze presso le compagnie di assicurazione.

L’Associazione raccomanda la scelta di una soluzione a partire dai bisogni che si intendono soddisfare, perché avere le idee chiare aiuta a trovare le risposte giuste. I consigli contenuti nel vademecum aiutano ad orientarsi meglio tra le polizze e suggeriscono di informarsi sulla compagnia di assicurazione e su chi offre il prodotto, verificando le informazioni sul sito dell’Ivass; di approfondire la conoscenza dei prodotti offerti, esaminando le garanzie finanziarie previste e le condizioni prospettate. La guida fornisce, inoltre, indicazioni pratiche per il consumatore nei rapporti con la compagnia sulla soluzione assicurativa individuata.

"Una polizza assicurativa, se scelta correttamente, può essere un ottimo investimento, oltre che un formidabile scudo di protezione – dichiara Giovanni Liverani (nella foto), presidente dell’Ania – Siamo costantemente impegnati a promuovere percorsi di educazione e sensibilizzazione finanziaria e assicurativa per migliorare la conoscenza e l’apprezzamento degli strumenti necessari alla costruzione di un futuro protetto, solido e sicuro da parte delle famiglie e delle imprese italiane. In questa direzione rientra l’iniziativa ‘Polizze Sicure’, una bussola per orientare il cliente a prendere le decisioni giuste".

Alberto Levi