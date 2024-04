L’anno d’oro di MutuiOnline che cambia nome

MUTUIONLINE CAMBIA NOME ma non cambia business e sarà “Moltiply“ il marchio destinato ad accompagnare il Gruppo nella sua prossima fase di crescita. Il rebranding avviene a conclusione di un esercizio in cui il Gruppo ha consolidato ulteriormente la diversificazione delle sue attività, sia dal punto di vista dei settori di riferimento – nel 2023 le attività legate ai mutui hanno pesato per il 19% sui ricavi consolidati – sia della presenza geografica, grazie ai business di comparazione e intermediazione acquisiti in Francia, Spagna e Messico. Intanto, il 2023 si è chiuso all’insegna di una forte crescita pur in un contesto di mercato sfavorevole per i mutui, con risultati che hanno raggiunto ricavi per 404,2 milioni (+30,1% anno su anno) e un Ebitda pari a 108,2 milioni (+22,2%) per il Gruppo MutuiOnline, fondato nel 2000 da Alessandro Fracassi (nella foto a sinistra) e Marco Pescarmona (nella foto a destra) per portare innovazione nel mercato italiano del credito. Il Gruppo, oggi conta più di 3.000 addetti e oltre 30 sedi dentro e fuori i confini nazionali. Nel comparto B2B il Gruppo si è posizionato quale principale fornitore specializzato nei servizi di per il settore finanziario in Italia, gestendo tramite piattaforme operative e tecnologiche all’avanguardia alcuni dei principali processi di business per conto delle aziende del settore bancario, assicurativo e del leasing, contribuendo alla loro competitività in termini di efficienza interna e di qualità del servizio.

In ambito B2C, la Divisione Broking, a cui fanno capo alcuni tra i più importanti servizi di comparazione e intermediazione online in Italia (MutuiOnline.it, Segugio.it, TrovaPrezzi.it, SOStariffe.it e molti altri) e all’estero (LeLynx.fr in Francia, Rastreator.com in Spagna e Rastreator.mx in Messico), aiuta con trasparenza i consumatori a districarsi nell’ambito dell’acquisto di prodotti e servizi in molteplici mercati complessi e in costante evoluzione.

Sarà invece “Mavriq“ il marchio istituzionale con cui opererà la divisione Broking (188,1 milioni di ricavi nel 2023 con 60,7 milioni di Ebitda) che negli ultimi anni ha avviato un percorso di internazionalizzazione, con l’acquisizione di operatori leader in Spagna, Francia e Messico, posizionandosi così come uno dei principali operatori nella comparazione e intermediazione online in Europa. Come spiega Alessandro Fracassi, amministratore Delegato del Gruppo, "Il valore del Gruppo risiede nella profonda competenza, essenziale per comprendere le esigenze dei nostri clienti e garantire loro l’efficacia ed efficienza che cercano dalla partnership che avviano con noi e che normalmente, proprio per il valore che genera, si consolida e cresce nel tempo".