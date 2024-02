Il 2023 in doppia cifra di Consultinvest Sgr

UN PATRIMONIO IN GESTIONE di 1,6 miliardi di euro, con una crescita del 16% su base annua. È il traguardo tagliato nel 2023 da Consultinvest Sgr, la società di gestione del risparmio controllata alla pari da due soci: la Cassa di Ravenna presieduta da Antonio Patuelli e il gruppo Consultinvest guidato da Maurizio Vitolo. La sgr modenese ha comunicato che diversi fondi della sua gamma hanno registrato performance a due cifre, in prossimità dei massimi storici, consentendo ai sottoscrittori di beneficiare delle dinamiche positive dei mercati finanziari.

"Vogliamo proseguire un virtuoso percorso di crescita sia interna che esterna", ha detto commentando i dati l’amministratore delegato, Maurizio Vitolo, sottolineando anche che, all’interno della società di gestione modenese, sono confluite "partnership ed eccellenze" che hanno portato a un "concreto incremento" delle competenze. Nel 2023 Consultinvest Sgr ha infatti acquisito i fondi di una storica casa di gestione del risparmio italiana come Zenit Sgr che apportato nuovi asset ma ha conferito anche, sottolinea Vitolo, "indubbie expertise".

L’amministratore delegato di Consultinvest Sgr ha ricordato che, durante lo scorso anno, la sua società ha concluso importanti accordi di advisory (consulenza) e ha ricevuto significative deleghe per le attività di gestione. "Un corretto approccio metodologico creato negli anni ci ha sempre portato beneficio per un attento controllo delle metriche di rischio", ha detto ancora Vitolo che ha aggiunto: "continueremo a non fare previsioni sull’andamento del mercato ma a minimizzarne le volatilità e le fonti di rischio coerenti con il profilo dell’investimento". Il numero uno di Consultinvest Sgr ha rivendicato un merito: i fondi della società primeggiano in molte classifiche e ricevono importanti riconoscimenti dagli analisti, anche se il fatto più importante per Vitolo è che queste performance vengono apprezzate dalla clientela da più di 25 anni. La crescita di Consultinvest Sgr è avvenuta tra l’altro in un anno tutt’altro che roseo per l’industria dei fondi di investimento e, più in generale, per l’intero settore dell’asset management italiano. Nel corso del 2023, infatti, l’industria nazionale del risparmio gestito ha registrato deflussi netti per oltre 49 miliardi di euro, dopo un lungo periodo di vacche grasse.

Andrea Telara