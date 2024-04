Gli investimenti degli italiani sotto la lente del Censis

"PERCHÉ GLI ITALIANI investono come investono". È il titolo del 5° Rapporto Assogestioni-Censis, che verrà presentato domani pomeriggio, alle 16:30, durante l’edizione di quest’anno del Salone del Risparmio. Il report evidenzierà i profondi cambiamenti nei comportamenti degli italiani negli investimenti dopo un quadriennio di emergenze inedite e impatti significativi sull’economia familiare. Il nuovo scenario, influenzato dalla crescita dei tassi di interesse e da un’inflazione più alta che in passato, impone secondo Assogestioni "l’esigenza di esplorare gli effetti dei cambiamenti in atto sul rapporto degli italiani con il risparmio". Un’analisi che prende spunto dagli eventi globali e la loro percezione per analizzare l’impatto sulle decisioni di investimento delle famiglie.

Allo stesso tempo, il rapporto del Censis analizza il cambiamento di valori che ha condotto all’insorgere di comportamenti sociali inediti in ambiti decisivi, come per esempio il rapporto con il lavoro. Sara Lena, ricercatrice del Censis, introdurrà la conferenza, seguita da una tavola rotonda che discuterà le evidenze del report e parlerà di come l’industria finanziaria dovrebbe adattarsi alle mutate percezioni ed esigenze di investimento delle famiglie italiane. Assieme a Giorgio De Rita (nella foto a destra), segretario generale del Censis, parteciperanno alla discussione alcuni top manager delle maggiori società di gestione italiane e straniere: Vittorio Ambrogi (Morgan Stanley IM), Paola Pietrafesa (Allianz Bank Financial Advisors), Gianluca Serafini (Fideuram AM Sgr) e Luca Tenani (Schroders). Si parlerà invece di innovazione digitale in una conferenza introdotta da una presentazione di Cristina Catania, senior partner di McKinsey, che esplorerà l’intersezione tra nuove tecnologie e risparmio gestito, con particolare attenzione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie a registro distribuito (Dlt) come la ormai nota Blockchain, destinata a cambiare profondamente il settore finanziario nei decenni a venire. Si tratta di innovazioni che consentiranno alle case di investimento di analizzare e valutare le piccole e medie imprese in maniera più analitica, con tempi e costi inferiori che permetteranno anche alle case di investimenti di capire meglio le preferenze dei clienti sui di prodotti e i servizi. L’istituzione di fondi chiusi digitali che rappresenteranno un anello di “congiunzione“ più efficiente tra economia reale e investitori sarà, inoltre, fra i temi di discussione della tavola rotonda moderata da Roberta D’Apice, direttore affari legali e regolamentari di Assogestioni.

Tra i temi trattati al Salone, in una conferenza che si terrà mercoledì alle 14:30, ci sono anche gli investimenti improntati ai criteri di sostenibilità, che nel 2023 non sono cresciuti con gli stessi ritmi degli anni passati. Eppure, sottolineano gli organizzatori del Salone, "la sfida climatica e della giusta transizione energetica rimangono urgenti e la direzione intrapresa appare corretta: imprese, società di gestione e investitori continuano infatti a impegnarsi per integrare nelle proprie scelte i principi di salvaguardia dell’ambiente, la valutazione della ricaduta sociale e il rispetto per le buone pratiche di governance".