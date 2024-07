Sono 11 milioni gli italiani che investono in fondi comuni di investimento. A divulgare i dati è stata Assogestioni, la sigla di categoria del risparmio gestito, che calcola in 546 miliardi il valore del patrimonio investito nei fondi dalle famiglie della Penisola. Quasi 1 italiano su 5 affida almeno parte dei propri risparmi a questa tipologia di prodotti finanziari. Il valore medio dell’investimento è di 49mila euro. L’età media nazionale dei sottoscrittori è di 61 anni, con la generazione dei Boomer che pesa per il 41% del totale. Segue la Generazione X con il 29%.