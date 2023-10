Zurich Bank conta oltre 120mila clienti, un patrimonio in gestione di oltre 16 miliardi e 1.085 consulenti finanziari attivi in Italia. Nell’ultimo anno ha lanciato anche nuovi prodotti. Si tratta di due polizze per investire: una si chiama Zurich Investment Platform e appartiene alla categoria unit linked, l’altra Zurich StepInvest ed è una multiramo (cioè investe il capitale sia in fondi che in gestioni a capitale garantito). Infine, tra le innovazioni di prodotto lanciate c’è la piattaforma di certificati d’investimento Zurich Prestige Invest.