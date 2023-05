Dalle grandi città ai comuni dell’hinterland

Valorizzare non soltanto i maggiori centri, ma anche le aree e i comuni dell’hinterland. Questo è uno degli aspetti che continua a rappresentare uno degli obiettivi principali in un percorso che fa del legame con il territorio un importante tassello su cui continuare a puntare. Dopo gli importanti risultati conseguiti nel corso 2022, lo sguardo di Despar è già rivolto agli investimenti per il 2023. A Santarcangelo di Romagna è in arrivo un punto vendita Eurospar al posto dell’ex stabilimento Paglierani: i lavori termineranno entro la fine del prossimo autunno.