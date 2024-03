Farmacie, nuovi servizi con il Ddl Semplificazioni: quali sono e cosa c’entra il medico di famiglia

Roma, 27 marzo 2024 – Farmacie: ma che cosa cambia per i cittadini con il Ddl Semplificazioni? Che cosa significa nel concreto ‘farmacia dei servizi? Ecco che cosa potranno trovare i cittadini dietro le 20mila insegne sparse su tutto il territorio nazionale. Ci fa da guida Venanzio Gizzi, presidente dell’Unione Europea Farmacie Sociali (UEFS).

Farmacie, nuovi servizi con il Ddl Semplificazioni

“Una delle principali novità – chiarisce Gizzi – riguarda la somministrazione dei vaccini agli over 12. Oggi, invece, questa possibilità è riservata solo ai maggiorenni. Mi pare un cambiamento molto importante”.

Tra i cambiamenti che si annunciano come più rilevanti, ci sono poi “esami di prima istanza e telemedicina. Ad esempio la verifica sul diabete o l’elettrocardiogramma. Tutte cose che in parte già esistono, ma ora sono state istituzionalizzate”.

Ma il Ddl si è portato dietro anche una coda polemica. “Siamo allarmati che con il ddl Semplificazioni venga data la possibilità alle farmacie di eseguire esami diagnostici”, erano state le parole di Pierangelo Clerici, presidente Amcli, associazione che rappresenta i microbiologi italiani.

Ma i nuovi servizi non sono in qualche modo l’ammissione di una crisi dei medici di famiglia? “Medici di famiglia e farmacie sono complementari –schiva la polemica Gizzi -. Entrambi essenziali per la cura dei cittadini. Non solo, alcune operazioni si possono fare insieme, ad esempio la presa in carico del paziente e del cittadino e decidere la coerenza del farmaco, cioè se il tipo di medicina che si assume è idonea per la propria salute”.

Aggiunge Gizzi: “La cosa importante è che finalmente con questo disegno di legge si dà attenzione alla farmacia, premiandola e dando atto di tutto quello che ha fatto durante l’epidemia di Covid. Il decisore politico si è reso conto che la farmacia è un importante presidio sanitario”.