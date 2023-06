Eurovita, c'è l'accordo per il salvataggio. Così i clienti non perderanno un euro

Anche se non è ancora stato ufficializzato, è pronto il piano di salvataggio per Eurovita, la compagnia assicurativa commissariata lo scorso 31 gennaio, i cui clienti non possono richiedere fino al 30 giugno 2023 i rimborsi delle polizze.

A salvarla mezzo miliardo di euro, una cifra ‘simbolica’ che arriverà da cinque grandi gruppi assicurativi, Generali, Intesa, Vita, Poste Vita, Unipol e Allianz, che compreranno e si faranno carico delle attività assicurative di Eurovita. Un sospiro di sollievo per i 353mila clienti, che, sembra, non perderanno così un euro, anche se probabilmente, da una polizza Eurovita si troveranno in tasca la stessa polizza con un nome diverso. Sarà creata una newco che rileverà la compagnia, per poi 'spacchettarla' in diversi rami.

Dietro l'operazione ci saranno anche 29 banche, tra cui le maggiori sei, cioè Intesa Sanpaolo Banco Bpm, Bper, Mps, Crédit Agricol e Mediobanca, saranno anche finanziatrici di una quota stimata intorno al miliardo di euro a supporto della linea di credito da 4,5 miliardi delle banche collocatrici messo a garanzia delle polizze di ramo primo. In questo modo ai clienti sarà garantito il riscatto anticipato delle polizze ex Eurovita.

Possibile proroga a settembre del blocco dei riscatti

A imporre il blocco dei riscatti, prima fino alla fine di marzo e poi fino al 30 giugno 2023, è stata l'Ivass, per evitare che i clienti facessero la corsa a chiedere i rimborsi, cosa che avrebbe peggiorato ulteriormente la situazione di Eurovita. E' possibile però che questo blocco venga ancora prorogato, probabilmente a settembre o ottobre 2023, perché la newco destinata a rilevare il portafoglio del gruppo assicurativo e che verrà poi suddiviso tra le varie compagnie, non ha licenza assicurativa e deve perciò ottenere le autorizzazioni da Ivass e Covip, cosa per la quale ci vorrà un po' di tempo.

Altroconsumo: “Attenzione quando si riscatta la polizza”

Le polizze Eurovita in circolazione sono 413mila, per un importo complessivo di 15.3 miliardi di euro. “Posto che ci vorrà ancora del tempo prima che la situazione si sblocchi definitivamente, prima di correre a riscattare la polizza Eurovita - è il consiglio di Altroconsumo - è bene verificare che non ci siano penali, perché se lo si fa prima della scadenza è probabile che ci siano”. “Inoltre – aggiunge – occorre essere consapevole che, chiedendo un riscatto anticipato, si rischia di perdere anche eventuali guadagni ottenuti attraverso la polizza”.