Da Unicredit 10 miliardi contro l’inflazione

UniCredit lancia una nuova edizione del piano "UniCredit per l’Italia" per un valore potenziale complessivo di 10 miliardi di euro. Nel dettaglio: 4 destinati al finanziamento dei consumi di privati e famiglie e 6 miliardi di nuovi finanziamenti per le imprese del settore turistico, le eccellenze del Made in Italy e le zone economiche speciali. L’obiettivo è dare un sostegno ai consumi di privati e famiglie alle prese con l’inflazione, nonché a fornire nuove risorse per lo sviluppo di specifici settori e territori.

Tra le nuove azioni figura la flessibilità nel rimborso dei mutui. Viene rinnovata, per chi non ne abbia già usufruito, la possibilità di rimodulare a zero spese il proprio mutuo, sospendendo per 12 mesi il rimborso della quota capitale, oppure riducendo l’importo della rata allungando fino a 4 anni la scadenza. C’è poi la rateizzazione di acquisti e utenze.