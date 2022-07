Così iniziò la lenta discesa del Paese. Ma allora almeno eravamo più felici

Nel 1986, l’anno che tanto somiglia a questo 2022, eravamo ancora felici, ma un po’ meno di prima. Certo eravamo ancora nei favolosi anni Ottanta, e ancora si respiravano il riflusso, la Milano da bere, la gioia di vivere e di uscir di casa dopo i maledetti anni di piombo; le Brigate rosse stavano per andare in pensione. Certo si stava bene. Ma un po’ meno di prima. L’Italia della ripresa, quella "nave che va" proclamata da Craxi, c’era ancora, e c’erano più che mai le tv di Berlusconi con la loro freschezza, la loro leggerezza, il Drive In di Antonio Ricci con Greggio, D’Angelo, Faletti, Beruschi. Ridevamo. Ma un po’ meno di prima. Meno del 1985, quando sembrava che l’economia e perfino la finanza ci stessero facendo tornare agli anni del boom. Meno del 1984 e del 1983, e non parliamo del 1982, quando la vittoria al Mondiale spagnolo ci aveva fatto dimenticare di colpo i cieli grigi degli anni Settanta. Il 1986 non è più l’anno degli azzurri, è l’anno della "mano de Dios". Bettino Craxi, l’uomo forte che tutto sommato agli italiani piace sempre, è ancora in sella. Ma un po’ meno. Dopo mille giorni di governo gli tolgono la fiducia. Ciriaco De Mita, il segretario della Dc, gli soffia sul collo, spalleggiato da un inedito e insospettabile alleato, "La Repubblica" di Scalfari, che lo definisce "la testa più lucida della politica italiana", e immaginate il commento di Montanelli. I socialisti sono ancora forti: forse troppo. Quando ci si convince di essere invincibili, si comincia a fare qualche errore. Si ascoltano, fra i consiglieri, solo quelli che ti danno sempre ragione. Non si vede – o si finge di non vedere – il marcio che comincia a salirti attorno: l’arroganza, gli arricchimenti personali. A Milano, che ...