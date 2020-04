Roma, 4 aprile 2020 - È molto probabile che la decisione del consiglio europeo slitterà dopo Pasqua. Tutto lascia pensare però che martedì l’Eurogruppo presenterà una proposta a tre voci per fronteggiare l’emergenza Coronavirus su cui hanno trovato ieri l’accordo Francia e Germania: fondo di liquidità da 200 miliardi per le imprese da parte della Bei, i 100 miliardi di Sure disposto dalla Commissione e Mes light. Nessuno spazio invece per i Coronabond: "Ci sono altri strumenti", taglia corto il ministro delle finanze tedesco Scholz, che aveva aperto a un Mes di fatto senza condizioni. Posizione che naturalmente lascia con l’amaro in bocca all’Italia: "Bene Sure e Bei, ma la risposta europea deve comprendere bond comuni", incalza Gualtieri. Deciso a battersi per ottenerli, attraverso il fondo temporaneo proposto dalla Francia.

Nell’ultima conferenza stampa il premier aveva aperto all’utilizzo del Mes ma senza condizionalità. Di sicuro queste saranno meno pesanti di quelle abituali, tuttavia resteranno gravose. Tanto che lo stesso Conte usa toni allarmati nella lettera aperta alla Von der Leyen e parla di "strumenti inadeguati".

Sì, perché non solo il prestito potrebbe essere usato solo per le spese sanitarie e per finanziare la ripresa e non a scopo assistenziale, ma resteranno l’obbligo di firmare un memorandum, i controlli sul bilancio e la facoltà,di irrigidire – a maggioranza qualificata – le condizioni e di imporre la ristrutturazione del debito. Salvini spara a zero: "Il Mes sarebbe un crimine contro gli italiani". Determinati i 5 Stelle: "È fuori dalla storia – , tuona Castaldo – la Ue rischia".