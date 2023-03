Concerti, prezzi dei biglietti alle stelle. I motivi dei folli rincari

Roma, 30 marzo 2023 – I concerti sono diventati, ormai, un vero e proprio lusso. L’esorbitante aumento del costo dei biglietti per ascoltare musica dal vivo è sotto gli occhi di tutti, e il folle rincaro non riguarda più soltanto gli artisti internazionali, ma tocca anche i tanti e più piccoli artisti del panorama italiano. I concerti: il nuovo lusso Per averne conferma, basta accedere al sito di TicketOne e dare un’occhiata ai prezzi dei concerti del 2023: per assistere a un concerto di Giorgia in teatro si spendono fino a 100 euro per un solo posto in platea (oppure nel palco reale) e ci sono anche posti che consentono il “solo ascolto”, senza garantire la visione del concerto. Per uno show di Madonna in occasione del suo The Celebration Tour appena annunciato, che farà tappa a novembre 2023 al Mediolanum Forum di Milano, bisogna sborsare tra i 90 e i 250 dollari. Concerto di Gazelle? Anche 70 euro. Un posto in piedi nel settore più distante dal palco all’Autodromo di Monza per il concerto di Bruce Springsteen a luglio costa 100 euro, nel più vicino 150. Anche per vedere i Coldplay a giugno negli stadi da una buona visuale...