Canone Rai 2024, timori di aumenti e idee di abolizione. "Di sicuro fuori dalla bolletta"

Il Canone Rai dovrà uscire dalla bolletta della luce. A dire il vero avrebbe già dovuto "uscire" dal quest'anno (2023) in base a quanto deciso dalla Commissione Europea. Ma così non è stato. Ma dall'anno prossimo (2024) la musica dovrebbe proprio cambiare. Canone Rai Il Canone Rai Il Canone Rai fu introdotto nel 1954 (anno in cui andò in onda la prima trasmissione della televisione italiana) e costava allora 15.000 lire. Da allora molte cose sono cambiate a partire dal fatto che in origine la Rai era l'unica a trasmettere (quindi o si pagava o non si vedeva nulla). Situazione che è mutata con la nascita delle emittenti private a partire dai primi anni '70. Tassa o abbonamento (in ogni caso odiato) L'abbonamento Rai è storicamente uno dei balzelli più odiati (ed evasi) dagli italiani. Legato al possesso di una tv non è mai stato automatico ma ha sempre presupposto una dichiarazione/accettazione da parte dell'utente. Così milioni di italiani hanno spesso fatto "orecchie da mercante". Da quando è finito in bolletta è però più complesso sottrarsi al pagamento. Il Canone in bolletta Da luglio 2016, per decisione del Governo Renzi, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato viene rateizzato...