Benzina ai massimi da 6 mesi: oltre 1,9 euro al self. Ecco i prezzi

Milano, 8 aprile 2024 – Gli automobilisti se ne erano accorti da soli fermandosi a fare rifornimento alle pompe di benzina, ma ora c’è anche la conferma di chi, per lavoro, segue l’andamento dei prezzi del carburante. E la benzina, ahinoi, ha superato quota 1,9 euro al litro in modalità self con in servito che in molti casi è arrivato alla soglia psicologica dei due euro al litro.

Il prezzo della benzina al servito al massimo da 6 mesi

Prezzo della benzina al massimo da 6 mesi

Un livello dei prezzi della benzina che raggiunge al self il massimo dal 19 ottobre, cioè da circa sei mesi. Dopo il rally del petrolio e l'aumento delle quotazioni internazionali anche dei prodotti raffinati, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,911 euro al litro (1,900 il valore precedente), con le compagnie tra 1,906 e 1,928 euro/litro (no logo 1,897). In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 7 aprile, il prezzo medio praticato del diesel self è 1,811 euro al litro (1,803 il dato precedente).

Caro benzina, i motivi

I motivi? In primis l’aumento del petrolio. Il Brent ha infatti superato nei giorni scorsi quota 90 dollari complici le tensioni nell’area Mediorientale e un possibile allargamento del conflitto in una zona che concentra i maggiori produttori a livello mondiale.

I prezzi dei principali marchi

Nuovo giro di rialzi nel fine settimana sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Stessa mossa per Tamoil, mentre per Q8 registriamo un rialzo di un centesimo al litro sulla benzina.

I prezzi dei carburanti al self service

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:

benzina self service a 1,908 euro/litro (+11 millesimi, compagnie 1,915, pompe bianche 1,893)

(+11 millesimi, compagnie 1,915, pompe bianche 1,893) diesel self service a 1,809 euro/litro (+8, compagnie 1,816, pompe bianche 1,794).

I prezzi dei carburati al servito

I prezzi dei carburanti al servito sono aumentati per benzina e diesel mentre sono stabili o leggermente calati per il metano: vediamo come

Benzina servito a 2,046 euro/litro (+11, compagnie 2,089, pompe bianche 1,957)

(+11, compagnie 2,089, pompe bianche 1,957) diesel servito a 1,949 euro/litro (+8, compagnie 1,993, pompe bianche 1,859)

(+8, compagnie 1,993, pompe bianche 1,859) Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705)

(invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705) metano servito a 1,325 euro/kg (-2, compagnie 1,343, pompe bianche 1,309),

Gnl (Gas naturale liquefatto) 1,152 euro/kg (-2, compagnie 1,148 euro/kg, pompe bianche 1,155 euro/kg).

I prezzi dei carburanti in autostrada

Questi sono i prezzi sulle autostrade:

benzina self service 1,985 euro/litro (servito 2,245)ù

(servito 2,245)ù gasolio self service 1,905 euro/litro (servito 2,172)

(servito 2,172) Gpl 0,850 euro/litro

metano 1,473 euro/kg

Gnl 1,176 euro/kg

Il pieno: 7 euro in più da inizio anno

Il rally dei carburanti, con i prezzi alla pompa che continuano a salire, porta oggi un pieno di benzina a costare oltre 7 euro in più da inizio anno. A calcolarlo è il Codacons, che in una nota valuta le ripercussioni dei rincari sulle tasche degli automobilisti italiani. Rispetto ai listini praticati nell'ultima settimana di dicembre 2023 oggi un litro di benzina in modalità self costa in media l'8,3% in più, mentre il gasolio è rincarato di circa il 5% – analizza il Codacons – Questo significa che per un pieno di verde la spesa sale di 7,3 euro, che equivalgono a +176 euro annui ad automobilista ipotizzando due pieni al mese. “Rincari che si presentano in occasione delle partenze degli italiani per i prossimi ponti, e che peseranno su chi deciderà di spostarsi in auto in occasione delle festività del 25 aprile e 1 maggio”, conclude l'associazione consumatori.

Come risparmiare

I consiglio per risparmiare, da parte delle associazioni dei consumatori, sono sostanzialmente quelli classici: