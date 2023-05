Avvio d’anno in ripresa, ebitda +0,5% Pesa la perdita di 689 milioni

Tim chiude il primo trimestre in linea con i target e migliore delle attese degli analisti, con ricavi per 3,8 miliardi di euro (+4,3%) e un Ebitda After Lease a 1,2 miliardi di euro (+0,5%). Gli oneri non ricorrenti per 427 milioni hanno pesato sul risultato del trimestre: perdita di 689 milioni di euro.