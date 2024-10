Hotel, ristoranti e bar in crescita. Entro fine anno previste 237.830 assunzioni

Roma, 15 ottobre 2024 – Il settore Horeca (acronimo di hotellerie-restaurant-café) si conferma, dopo la fase di ripresa post pandemica, in forte crescita. Il comparto è uno dei più dinamici ed importanti dell’intera economia italiana tanto che tra settembre e la fine del 2024 sono previste oltre 237.830 nuove assunzioni.

La crescita di questo settore è dovuta all’aumento dei flussi turistici che interessano il bel paese: solo nel 2023, secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (Unwto), il nostro paese ha ospitato oltre 57 milioni di turisti confermandosi come una tra le principali destinazioni a livello globale.

L’aumento del turismo delle esperienze gastronomiche, la ripresa che ha fatto seguito alla pandemia del covid-19, la ripresa dei viaggi d’affari e del turismo di massa, hanno favorito una decisa crescita del settore e fatto da volano ad una importante espansione delle attività di ristorazione e degli hotel, le quali sono anche tornate ad innovare per poter ampliare le loro offerte al pubblico.

Per poter proseguire in questo buon momento è necessario aumentare il personale nelle strutture ricettive, ma anche nei bar e nei ristoranti. La domanda di nuovo personale è quindi costantemente in aumento e questo spiega il boom di assunzioni previsto per la fine del 2024.

Il mercato del lavoro, però, pur aperto a un numero sempre maggiore di ingressi è in affanno a causa della carenza cronica di personale qualificato e della difficoltà a reperirlo. Per esempio, nelle strutture alberghiere e nei ristoranti mancano i cuochi: il tasso di difficoltà che le imprese registrano nel trovare questa figura è del 56%. Le aziende, in questo caso, riscontrano, nel 69,8% dei casi, una mancanza di candidati. Inoltre, il 52% delle aziende ha segnalato difficoltà anche nel trovare camerieri dal momento che mancano le persone qualificate per svolgere questo tipo di mansione. Infine, per quanto riguarda alcune professioni, in particolare quella di barista, emerge una vera e propria mancanza di competenze: nel 44% dei casi la posizione è considerata troppo difficile da coprire e nel 25% di questi casi a causa della mancanza di competenze e di una formazione adeguata al ruolo.

In questo contesto, di crescita, ma anche di difficoltà per il mondo del lavoro emerge Horecase che si propone come un partner strategico nel recruitment per tutte le aziende del settore Horeca che faticano a trovare nuovo personale e figure qualificate per specifiche mansioni o lavori. Horecase è in grado di realizzare approcci su misura per soddisfare le esigenze di ogni singola impresa e, grazie al suo network di manager e professionisti, può trovare delle risorse di eccellenza per i vari impieghi necessari in questo importante comparto economico. Lo spiega bene Laura Faletti, Executive Director di Horecase: “Il nostro obiettivo è supportare le aziende del mondo Horeca nella ricerca dei profili qualificati. Siamo in grado di individuare rapidamente i profili giusti, i professionisti e i manager più adatti alle esigenze e necessità di ogni singola realtà”.