Monrif, torna l’utile. Ricavi digitali in crescita

Milano, 29 aprile 2025 – Un utile consolidato di 0,2 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto alla perdita di 1,6 milioni dell’anno precedente. Si è chiuso con questo risultato positivo l’esercizio 2024 per il gruppo Monrif, secondo quanto risulta dalla Relazione Finanziaria annuale, approvata ieri dal consiglio di amministrazione. I ricavi consolidati del 2024, come specifica un comunicato del gruppo, sono risultati pari a 141,2 milioni di euro. In netto miglioramento il margine operativo lordo consolidato che ha raggiunto i 17,7 milioni di euro, in crescita del 13,6% sull’anno precedente.

In calo i costi operativi che nell’esercizio 2024 si sono attestati a 76,7 milioni di euro, contro gli 80,9 milioni del 2023 (-5,3%). In diminuzione il costo del lavoro, che ha registrato una flessione del 7,8%. La posizione finanziaria netta consolidata evidenziava a fine 2024 un indebitamento di euro 51,5 milioni, in calo rispetto ai 53,2 milioni del 31 dicembre 2023. I ricavi editoriali sono stati pari a 59,2 milioni.

Cresce il digitale

Si registra una crescita sul fronte delle attività editoriali digitali. I dati Audipress 2024/III vedono infatti QN Quotidiano Nazionale, fascicolo sinergico di informazione e cronaca nazionale de il Resto del Carlino, la Nazione, Il Giorno, al 3° posto fra i quotidiani generalisti con 983mila lettori carta+replica.

Segno più anche per i ricavi di vendita di copie digitali, pari a 1,3 milioni, cresciuti di 0,2 milioni rispetto all’esercizio precedente. I ricavi pubblicitari si sono attestati a 41,4 milioni. La raccolta on line della concessionaria del gruppo è stata pari a 7,7 milioni di euro con un incremento del 2%, mentre la crescita media di mercato è stata dell’1% (fonte Fcp Assointernet – dicembre 2024). Incrementi a due cifre invece per i ricavi alberghieri del gruppo, pari a 22,5 milioni di euro (19,4 milioni al 31 dicembre 2023) con un aumento del 16,3% in un anno.